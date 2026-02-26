Tümü Webekno
Apple, iPhone'larda Kullanılacak RAM'ler İçin Samsung'a 2 Kat Fazla Para Ödeyecek!

Apple ile Samsung arasındaki 12 GB kapasiteli LPDDR5X RAM pazarlıklarının tamamlandığı bildirildi. Güney Koreli kaynaklara göre Apple, sorun yaşamamak için kesenin ağzını açmış durumda.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Teknoloji dünyası son dönemlerde yaşanan RAM krizini konuşmaya devam ederken, bunun sonuçlarının hangi noktaya ulaşabileceğini gözler önüne seren bir gelişme yaşandı. Güney Kore'den gelen haberlere göre Apple ile Samsung arasındaki LPDDR5X RAM pazarlıkları tamamlandı. Apple, RAM sorunu yaşamamak uğruna sınırları zorlamış gibi görünüyor.

Konuya aşina kaynakların açıklamalarına göre Samsung, 12 GB kapasiteli LPDDR5X RAM fiyatlarını yüzde 60 civarı artırmayı planlıyordu. Ancak riske girmek istemeyen Apple, bu oranın çok daha fazlasını ödemeyi kabul etti. Tabii bu durum, iPhone maliyetlerini artırabilir. Peki Apple bu maliyet artışını tüketiciye yansıtır mı? İşte bunun cevabı şimdilik yok.

Apple, yüzde 100 zamlı ödeme yapacak!

Başlıksız-1

Edinilen bilgilere göre Apple ile Samsung'un RAM müzakereleri, yüzde 100'lük fiyat artış oranı ile başladı. Samsung, Apple'ın fiyat kırmaya çalışacağını düşünüyordu. Ancak böyle bir şey olmadı. Apple, Samsung'un yüzde 100'lük fiyat artışını doğrudan kabul etti. Yaşanan olay, Apple'ın RAM krizini ne kadar ciddiye aldığını ortaya koyuyor.

Bir RAM Şirketinin CEO'sundan Korkunç Öngörü: "RAM Krizi Bırakın Ürünleri, Şirketleri Bile Yok Edecek" Bir RAM Şirketinin CEO'sundan Korkunç Öngörü: "RAM Krizi Bırakın Ürünleri, Şirketleri Bile Yok Edecek"

Apple, dünyada rakibi olmayan firmaların başında geliyor. Hâl böyle olunca şirket, RAM fiyatlarındaki artışı önemsememiş olabilir. Ancak burada şöyle bir detay var; diğer firmaların RAM krizinden çok ama çok etkilenecekleri aşikar. Bakalım bu durum, diğer firmaların akıllı telefon sektöründeki geleceğini nasıl etkileyecek...

