Naughty Dog, 2021'in ‘En İlham Verici’ Oyunlarını Açıkladı

Uncharted ve The Last uf Us gibi serileriyle bilinen Naughty Dog stüdyosunun çalışanları, 2021 yılında en beğendikleri ve en ilham verici oyunları sıraladı.

2021 yılı, oyun sektörünü iki bölen yıllardan birisi olmayı başardı. Kimilerine göre bu yıl çok az sayıda kaliteli yapım piyasa sürülürken kimilerine göreyse 2021 oyun konusunda oldukça verimli geçti. Crash Bandicoot, Uncharted ve The Last of Us gibi efsanevi oyun serileriyle kendini kanıtlayan Naughty Dog’un çalışanları da bu yılın verimli geçtiğini düşünenler arasında. 2020 yılında Naughty Dog çalışanlarının en sevdiği oyunları derleyen ekip, bu yıl ise çalışanlara göre en ilham verici oyunları derledi. İsterseniz gelin hep birlikte listede yer alan oyunlara ve çalışanların bu oyunlar hakkındaki yorumlarına bir göz atalım. 2021’in en sevilen ve ilham veren oyunları; Bugsnax Christan Gyrling-Naughty Dog Genel Müdür Yardımcısı “7 yaşındaki kızımın oynadığı Bugsnax’i gördüğümde ben de içine daldım. Oyunu oynarken birlikte çalıştık ve dönüşümlü olarak oyunu oynadık. Kendine has güçleri ve zayıflıkları olan böceklerin olması ve zorlayıcı bir puzzle/macera oyunu olması dikkatimi çekti.” Deathloop Matthew Gallant-Oyun Yönetmeni “Zaman döngüsü konusunun içine sürükleyici bir simülasyon eklemek muhteşem bir fikirdi. Oyunda ziyaret ettiğiniz her yer bir sonraki ziyaretinizde daha da zenginleşiyor ve size yeni araçlar, bilgiler ve çevresel hikâye anlatımı hakkında yeni yöntemler sunuyor. 60’ların Bond filmlerinden fırlamış malikanelerden tutun da Lost dizisindeki sığınaklara kadar birçok mekânın olması da oyunun sanat yönetiminin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.” Waylon Brinck-Geliştirici Yönetmen “Çoğu oyun hemen hemen aynı hissettirirken Deathloop’un evreninin bu kadar yenilikçi olması beni oyuna çekti. Oyunun sanat yönetiminden ses tasarımlarına hatta oyundaki karakterlere kadar herşey aynı hikâyeyi anlatmak üzerine kurulu.” Fortnite Anthony Newman-Oyun Yönetmeni “Multiplayer oyun projeleri üzerinde çalışmaya ilk başladığım zamanlarda Fortnite’ın sadece ergenler için bir oyuncak olduğunu ve Drake yüzünden popüler olduğunu düşünüyordum. Ne kadar da yanılmışım! Fortnite hem multiplayer sistemi hem de oyun tasarımı anlamında gerçekten de ilham verici bir oyun. Epic Games her sezonda yeni yaratıcı riskler alıyor ve oyunu tamamen değiştirmenin bir yolunu buluyor. Özellikle oyunun içinde interaktif bir konser yaptıklarında oldukça etkilenmiştim.” Frostpunk Patrick Goss- Kalite Güvence Müdürü “Şehir kurma oyunlarını severim. Steampunk şehir kurma oyun oyunlarını ise daha çok severim. Steampunk bir şehir kurma simülasyonunu alıp bunu Victoria devrinde geçen bir hayatta kalma oyununa çevirmek gerçekten inanılmaz. Oyunun öğrenme süreci o kadar dengeli ki her kaybettiğinizde yeni bir şeyler öğreniyorsunuz.” Inscryption Vinit Agarwal-Oyun Yönetmeni “Bu oyun hakkında çok bir şey söyleyemem çünkü o oyun o kadar güzel ki hakkında ne kadar az şey bilirseniz o kadar iyi. Uzun zamandır bir oyunun yaratıcılığı hakkında bu kadar şaşırmamıştım. Bebek sahibi olmama rağmen oyunu bitirene kadar her gece saat 3’e kadar oturup bu oyunu oynadım. Ne kadar tavsiye etsem azdır.” It Takes Two Evan Wells- Naughty Dog Eş Başkanı “Platform oyunlarında rezalet olmama rağmen oyunun bulmacalarla oynanış arasındaki ince çizgiyi bulabilmesi çok hoşuma gitti. Oyunda çok fazla seçenek var ve akıllıca sunulan mekaniklerin oyunun sonuna kadar devam etmesi beni etkileri. Oyunun iki oyuncuyu zorunlu kılması ise oldukça cesurca bir seçimdi. Oğlumla oynarken çok eğlendim.” Metroid Dread Wasim Khan-Karakter Teknolojileri Müdürü “Eski Metroid oyunlarına çok yakın olan bir 2.5D metroidvania oyununu görmek beni mutlu etti. Oyun dikkat çekici bir hikâyeyi anlatırken bir yandan da size güzel bir atmosferde iyi bir oynanış sunuyor. Mercury Steam stüdyosu bu oyunda harika bir iş çıkarmış. Devamı için sabırsızlanıyorum.” Returnal Jeremy Yates-Animasyon Yönetmeni “Güzelliğin ve korkunun muhteşem bir birleşimi olan Returnal, içinde saatlerini harcadığım bir dünya yaratmayı başarmış. Oyun kaliteli bir oyun döngüsünün içinde nabzımın yükselmesini ve avuçlarımın terlemesini sağladı. Oyunun hikayesini alışık olmadığımız şekillerde yavaş yavaş sunması fikrine de bayıldım." İLGİLİ HABER Oyuncular Toplanın: İşte Doların Yükselişine Rağmen Yerel Fiyatlandırma Uygulayan Oyuncu Dostu Firmalar Peki siz bu oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 2021 yılında size ilham veren oyun neytdi? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.

Kaynak : https://www.naughtydog.com/blog/naughty_dogs_favorite_games_of_2021

4 0 0 0 0