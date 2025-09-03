Nays, Dominos, LCW ve Fenerbahçe Mobil Uygulamaları Hacklendi: Kullanıcılara Aynı Bildirimden Gönderiliyor!

Nays, Dominos, LCW ve Fenerbahçe mobil uygulamalarının yüklü olduğu telefonlara "NO SYSTEM IS SAFE" başlığıyla bildirim gönderilmeye başlandı.

Geçtiğimiz dakikalarda yaşanan yeni gelişmeye göre Nays, Dominos, LCW ve Fenerbahçe mobil uygulamaları hacklenmiş durumda. Telefonunda bu uygulamalar yüklü olan kullanıcılar "NO SYSTEM IS SAFE" başlığıyla bildirimler almaya başladı.

Uygulamaların kim veya kimler tarafından hacklendiği şimdilik belirsiz. Yani saldırıyı üstlenen herhangi bir kişi veya grup yok fakat bu bildirimler bahsi geçen uygulamalardan aynı anda gönderildiğinden organize bir iş yürütüldüğü düşünülüyor.

Henüz hiçbir şirketten açıklama gelmedi

Elbette uygulamalar da bu üç uygulama ile sınırlı olmayabilir. Şimdiye kadar kullanıcılar Nays, Dominos, LCW ve Fenerbahçe mobil uygulamalarından bu bildirimi aldığını söylese de ilerleyen süreçte bu uygulamaların sayısı artabilir.

Şimdilik bahsi geçen mobil uygulamaların arkasındaki şirketlerden konuya dair herhangi bir açıklama yapılmış değil. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
