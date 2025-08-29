Yapay zekânın pek çok kullanım alanı olduğu gibi kötü amaçlı kullanım alanı da ne yazık ki var. Yeni trend ise hacker'ların kod yazmayı dahi bilmeden antivirüsleri aşabilmesi ve kötü amaçlı yazılımlar üretebilmesi oldu.

Yapay zekâ artık sadece sohbet etmek ya da yazı yazmak için değil, hacker’ların işini kolaylaştırmak için de kullanılıyor. ESET isimli güvenlik firmasının raporuna göre bir hacker, yeni geliştirdiği fidye yazılımında yapay zekâyı kullanarak antivirüs programlarını kandırmayı başardı. “PromptLock” adı verilen bu zararlı yazılım, bilgisayardaki dosyaları kilitleyip şifreliyor ve karşılığında ödeme talep ediyor.

Normalde antivirüs programları bu tür saldırıları hızlıca yakalayabiliyor ancak yapay zekâ sayesinde yazılım her seferinde farklı davranışlar sergilediği için tespit edilmesi çok daha zorlaşıyor. Dahası bu yazılım Windows, Mac ve Linux gibi farklı bilgisayarlarda çalışabiliyor ve özellikle kripto cüzdanları hedef alıyor.

Hacker'ların artık kod bilmesi gerekmiyor

Uzmanlara göre bu yazılımı geliştiren kişinin ileri düzey programlama bilgisine bile sahip olmadığı düşünülüyor. Yani artık kod yazmayı bilmeyen ama yapay zekâyı yönlendiren kişiler bile bu tarz tehlikeli saldırılar düzenleyebilir hâle geldi.

Siber güvenlik topluluklarında bu yeni nesil hacker’lara “prompt kiddie” denilmeye başlandı çünkü ellerinde sadece yapay zekâya verdikleri komutlar var ama bu bile ciddi bir tehdit yaratmaya yetiyor. Uzmanlar, kullanıcıların dikkatli olmasını ve güvenlik yazılımlarını güncel tutması gerektiğini söylüyor.