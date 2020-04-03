Nazi Şifrelerinin Kırıldığı Bölgenin Yeni Videosu

Birleşik Krallık tarafından İkinci Dünya Savaşı boyunca Nazi Almanyası'nın Enigma ve Lorenz şifrelerinin çözülmesi amacıyla üs olarak kullanılan Bletchley Park, aralarında zamanının en iyi matematikçileri de dahil olmak üzere binlerce bilim insanına ev sahipliği yapmıştı. Bugün bile hala gizemini koruyan yerle ilgili daha önce yayınlanmamış bir video ortaya çıktı.

İngiltere’nin Milton Keynes kentinde bulunan Bletchley Park, Nazi Almanyası’nın kırılmasına imkansız gözüyle baktığı Enigma ve Lorenz şifrelerinin deşifre edildiği enstitü olarak biliniyor. Başrollerini Benedict Cumberbatch ve Keira Knightley'in paylaştığı The Imitation Game filmini izleyenlerin hatırlayacağı üzere, Cumberbatch’in canlandırdığı ünlü matematikçi Alan Turing, ilk programlanabilir bilgisayar olan Colossus’u, değişen Enigma şifrelerini kırmak için burada geliştirmiş ve kullanıma sunmuştu.

İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminde bu teknolojinin deşifre edilmesinden korkan İngiliz hükümeti, Bletchley Park’ın varlığını gizlemiş ve kullanılan cihazları imha etmişti. Hatta Nazi Almanyası’nın güç kaybetmesinde önemli rol oynayan Turing, eşcinsellik suçlamasından yargılanmış ve 1 yıl boyunca kimyasal olarak hadım etme yöntemi olan östrojen iğnesi almaya mahkum edilmişti.

Benedict Cumberbatch, The Imitation Game filminde ünlü matematikçi Alan Turing'i canlandırmıştı

İkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık'ın MI6 olarak da bilinen Özel İstihbarat Servisi'nin (SIS) iletişim personeli tarafından kullanılan Whaddon Hall tesisinde çekilen görüntüler, ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı. Çoğunlukla siyah-beyaz olan 11 dakikalık videoda, bazı renkli görüntülerler de bulunuyor.

Bletchley Park'ta araştırma tarihçisi olarak görev yapan David Kenyon, "Filmi kimin çektiğini bilmiyoruz. Söz konusu video, oradaki insanların yaptıkları iş hakkında herhangi bir ipucu vermiyor. Yine de, Bletchley Park'a dair oldukça şaşırtıcı ve önemli bir çekim” dedi. Görüntülerde, Tuğgeneral Richard Gambier-Parry, Bob Hornby ve Ewart Holden gibi enstitünün kilit isimleri yer alıyor.

Bletchley Park'ın koleksiyon ve sergi başkanı Peronel Craddock, filmin savaş yıllarını ve o dönem görev yapan insanları göstermekle kalmadığını, aynı zamanda Bletchley Park'a dair çekilen ilk görüntü olduğunu söylüyor.

Bletchley Park’ın İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma görüntüleri