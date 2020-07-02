NBA 2K21’in Konsollardaki Fiyatları Belli Oldu

Dünyanın en meşhur basketbol oyunu olan NBA 2K21’in hem şu andaki konsollarda hem de yeni nesil konsollarda satış fiyatları belli oldu. Oyun yeni nesil cihazlarda 10 dolar daha pahalıya satılacak.

Son versiyonlarında rekabetçi bir oyun haline gelmek için ciddi yatırımlar yapan NBA 2K serisi, yeni nesil konsollara da güçlü girmek istiyor. Hem şu anda kullanılan hem de yeni nesilde gelecek olan konsollardan oyuncular edinmeyi isteyen firma oyunu ona göre yayınlıyor.

Oyunun 4 Eylül’deki çıkış tarihini, bu sezon yaşanan koronavirüs krizine rağmen değiştirmeyen firmanın oyun için belirlediği fiyatlar da açıklandı. Ayrıca her platform için Kobe Bryant anısına hazırlanmış olan Mamba Forever Edition da seçenekler arasında yer alacak.

Yeni nesil konsollarda NBA 2K21 daha pahalı

Dünyanın en büyük basketbol ligi NBA’i evimize taşıdığımız, bazen koç bazen oyuncu olduğumuz, bazen de sadece arkadaşlarımızı yenmeye çalıştığımız oyunu, yeni nesil konsollar olan PlayStation 5 ve Xbox Series X’te oynamak için 69,90 doları gözden çıkarmamız gerekiyor. PlayStation 4 ve Xbox One için ödememiz gereken miktar ise 10 dolar daha düşük, yani 59,90 dolar.

NBA 2K21, Xbox Smart Delivery özelliğine ya da PlayStation 5 için benzer bir hizmete sahip değil. Bu da şu andaki konsollardan biri için oyunu aldığınızda, oyunun bir üst konsola uygun hale yükseltilmeyeceği anlamına geliyor. Tabii 99,90 dolarlık Mamba Forever Edition’ı alırsanız oyununuz yeni konsollara ücretsiz yükseltiliyor.

Son kapak yıldızı Kobe Bryant oldu

NBA 2K21’in en son kapağında da geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz NBA ve LA Lakers efsanesi olan Kobe Bryant yer aldı. Basketbol aşıkları için hiç de şaşırtıcı olmayan bu kararın ardından oyunun her üç versiyonu için belirlenmiş olan kapaklar açıklanmış oldu.

NBA 2K21’in şu anda kullanılan platformlara çıkacak versiyonunda kapakta Damian Lillard yer alacak. Yeni nesil konsollara çıkacak versiyonda ise kapakta Zion Williamson bulunurken Mamba Forever versiyonda ise Bryant yer alacak.