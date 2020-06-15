NBA 2K21'in Çıkış Tarihi Belli Oldu

Basketbolu özleyenlerin yolunu gözledikleri NBA serisinin yeni oyunu 2K21’in çıkış tarihi ve bazı özellikleri açıklandı. Bilindiği üzere 2K Games de yeni bir video yayınlamıştı. Dolayısıyla oyun yakında karşımıza çıkabilir.

Yaz aylarına girmiş bulunuyoruz. Bu yıl yaz ayları her zamanki gibi tatil ve eğlence vadetmiyor olsa da değişmeyen bir şey var; o da 2K Games oyunlarına karşı duyulan heyecan. Bu yılın NBA 2K21 oyunu da yakında karşımızda olacak.

Sony’nin gerçekleştirdiği PlayStation 5 tanıtımında New Orleans Pelicans’ın genç yıldızı Zion Williamson karşımıza çıkmıştı. 2K Games’in yeni yayınladığı videodaysa Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons yer alıyordu.

NBA 2K21 paketleri dağıtımda:

2K Games, NBA 2K21 için önde gelen influencer'lara birer paket yolladı. Bu isimler arasında yer alan Troydan ise paketin açılış videosunu takipçileriyle paylaştı. Yayıncının heyecanı sesine de yansıdı. Videoda gördüğümüz içerikte ilk dikkatimizi çeken şey, neredeyse her şeyin ciddi anlamda sansürlenmiş olduğuydu. Yine de incelemede oyuna dair farklı bilgiler göze çarpıyor. Oyunun çıkışına dair olan sürecinin bir takvimi videoda yer alıyor.

Temmuz ayında oyunun kapağında hangi yıldızın yer alacağını öğreneceğiz. NBA Play-Off’larının yapılacağı Disneyland’den bir sürpriz çıkmazsa kapak yıldızının değişmesi pek olası gözükmüyor. Video, kesin bir tarih vermese de oyunun Eylül 2020’de PlayStation 4 ve Xbox One'a geleceğini gösteriyor. NBA 2K21’de “Sonraki seviye” ise 2020 sonunda geliyor.

NBA 2K21 oyunu değiştirecek:

Kutudan çıkan bir başka kartta gelecek neslin farklı olduğu ifade ediliyor. Bu ifade hem yeni nesil NBA yıldızlarını hem de yeni konsolları işaret ediyor olabilir. 'Neighbour' modu da oyunda yer alacak. Son olarak oyunun kutusunda “Hazır değilsin” ve “Hazır ol” ifadeleri arasında değişen bir yazı yer alıyor.

Basketbol tutkunlarının büyük merakla bekledikleri ve PlayStation 5’in ilk özel basketbol oyunu olacak olan NBA 2K21 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce oyunun kapağında kimi göreceğiz?