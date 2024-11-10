Uzun zamandır heyecanla beklenen NBA 2K25: MyTEAM için ön kayıtlar açıldı.

Son yıllarda basketbol oyunu denildiğinde akla gelen ilk isim tartışmasız NBA 2K serisi oluyor. Geliştirici Visual Concepts ve yayıncı 2K, serinin uzun zamandır beklenen bir nevi eşlikçi oyunu NBA 2K25: MyTEAM'in çıkış tarihini açıkladı. Oyuna ön kayıtlar da açıldı.

NBA 2K25: MyTEAM, yapı olarak sadece NBA 2K25 gibi bir basketbolcuyu ya da bir basketbol takımını kontrol ettiğimiz bir simülasyon değil. Daha çok Fantasy Football gibi oyunlarda gördüğümüz fantazi liglerinin bir alternatifi ve NBA 2K25'in eşlikçisi konumunda bulunduğunu belirtelim. Bu oyunun büyük bir hayran kitlesi bulunuyor ve önemli bir gelir kaynağı olarak öne çıkıyor.

Yeni oynanış modları da olacak

NBA 2K25: MyTEAM'de oyuncular takımlarıyla maç oynayarak, takımlarını yöneterek, oyuncu toplayarak birbirlerine karşı rekabet edebilecekler. Yeni oyunda Showdown ve Breakout gibi farklı modlar yer alacak. Oyuncular buradaki takımlarını NBA 2K25 MyTEAM ilerlemeleri ile senkronize edebilecekler. Ayrıca oyun, PlayStation ve Xbox hesapları ile mobil hesaplar arasında çapraz oynama deneyimi de sunulacak.

Yeni tek oyunculu modu olan Breakout modunda oyuncular, ödüller kazanmak için 3'e 3, 5'e 5 ya da kısatılmış tam kadro oyunlarla mücadele edecekler. Ayrıca yeni oyunla birlikte açık arttırma ile kart alıp satmayı sağlayan mağaza da geri dönecek. Oyunun çıkış tarihi 29 Kasım olarak açıklanırken Android ve iOS mağazalarından ön kayıt yaptırmak mümkün.