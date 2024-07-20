Yüksek teknolojilerle bezenmiş devasa yapılar herkesin dikkatini çekiyor. Bunlara arenalar ve stadyumlar da dahil. Bu içerikte dünyanın en pahalı NBA arenası Intuit Dome’dan bahsedeceğiz.

Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde yer alan Intuit Dome, sadece bir basketbol arenası olmanın ötesine geçerek yüksek teknolojinin ve konforun zirvesinde bir başyapıt olarak öne çıkıyor.

Los Angeles Clippers isimli basketbol takımının yeni arenası olan Intuit Dome hem barındırdığı yenilikçi teknolojileri hem de ağızları açık bırakan bütçesiyle dikkat çekiyor.

Akıllı arena olarak öne çıkan bu arenanın maliyeti tam 2 milyar dolar!

Intuit Dome, eski Microsoft CEO'su ve Clippers'ın sahibi Steve Ballmer’ın projesi.

Yani 2 milyar dolarlık bütçesiyle dünyanın en pahalı NBA arenası olan bu arenanın maliyeti, 143 milyar dolarlık servete sahip olduğu bilinen Ballmer, için devede kulak kalsa gerek.

Intuit Dome’un onu bu denli pahalı kılan en önemli özelliği akıllı arena konseptine sahip olması.

Örneğin, arenanın dört bir yanında yer alan sensörler ve kameralar taraftarların hem güvenliğini hem konforunu sağlamak için sürekli olarak veri topluyor ve analiz ediyor.

Biraz “Büyük birader bizi izliyor.” tadında olan bu durum aslında hem, kalabalık kontrolü ve acil durum müdahalelerini daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmeyi mümkün kılıyor.

Ayrıca, gelişmiş dijital ekranlar, kişiselleştirilmiş mobil uygulamalar, yüksek hızlı geniş bant internet bağlantısı ve üst düzey ses ve görüntü sistemleri, taraftar deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Ek olarak, arenanın inşasında yüksek kaliteli malzemeler ve ileri teknoloji kullanıldığı için arena için yapılan yatırım oldukça yüksek.

Taraftar konforu da Intuit Dome'un en öncelikli konularından biri olarak öne çıkıyor.

Öyle ki, arenada her koltuğun en iyi görüş açısını sağlayacak şekilde tasarlandığı ve geniş oturma alanları sunmasına dikkat edildiği söyleniyor.

Ayrıca, yerel ve uluslararası mutfakları kapsayan geniş yiyecek ve içecek seçenekleri de taraftarlara sunuluyor.

18.000 koltuk kapasitesiyle geniş bir kitleye ev sahipliği yapacak olan bu arenanın taraftarların her alandaki konforunu öncelik hâline getirerek taraftarların benzersiz bir deneyim yaşamasını amaçlıyor.

Özetle, kapılarını ağustos 2024’te açacak olan Intuit Dome, sadece bir arena değil, aynı zamanda bir topluluk merkezi olmayı hedefliyor.

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