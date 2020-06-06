NBA'de Kalan Maçlarda Taraftar Sesi NBA 2K'dan Alınabilir

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen NBA, 22 takımla yeniden başlayacak. Ancak kalan maçların seyircisiz oynanacak olması bazı tartışmaları da beraberinde getirdi ve bu tartışmaya ilginç çözümler sunuluyor.

Dünya genelinde 6,7 milyon kişiye bulaşan ve 395 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, hayatın birçok noktasını olumsuz etkilediği gibi spor dünyasında da olumsuz etkilerini göstermişti. Salgın sebebiyle dünyanın birçok noktasında çeşitli ligler ve spor müsabakalarının ertelenmesine karar verilmişti.

İşte bu liglerden bir tanesi de dünyanın en popüler basketbol ligi olan NBA’di. Mart ayında dünyanın en ünlü basketbolcularının boy gösterdiği NBA’in ertelenmesine karar verilmişti. Aradan geçen süreç ve normale dönüş politikalarıyla birlikte NBA’in de yeniden başlanmasına karar verilmişti.

Taraftar sesleri NBA 2K’dan alınacak

NBA, Orlando’daki Disney World’de 22 takımla birlikte sezonu yeniden başlatacak. Tabii bununla birlikte NBA Players Association (NBA Oyuncuları Birliği) da bu planla ilgili tartışmalara başladı.

Tartışma konularından bir tanesi ise koronavirüs salgınının hâlâ devam etmesi ve henüz etkili bir ilaç ya da aşı bulunamaması sebebiyle maçların seyircisiz oynanacak olması. Bu konu üzerindeki tartışmalar devam ediyor ancak konuyla ilgili ilginç de bir öneri sunuldu: taraftar seslerinin NBA 2K’dan alınması.

NBA 2K, ligin resmi e-spor serisi kullanarak kullanılıyor ve oyunun basketbol deneyimini üst düzeye çıkarmak için odaklandığı detaylar, gerçek dünyadaki basketbol liginde yaşanan boşlukları doldurabilir. Hâlihazırda oynanmaya başlanan Almanya Bundesliga’da benzer bir sistem kullanılıyor ve Sky Sports da Premier League yayınları için FIFA 20’deki taraftar seslerini kullanmayı planlıyor.

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce oyunlardan alınacak taraftar sesleri bomboş salonlarda ve statlarda oynamaktan daha mı iyi? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.