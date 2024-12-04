TNT Sports, NBA maç yayınlarına NBA 2K25 özellikleri ekleyeceklerini açıkladı. Bu alternatif yayınlar, önümüzdeki günlerde sunulacak ve ilginç bir izleme deneyimi yaşatacak.

En ikonik spor oyunu serilerinden olan NBA 2K, herkesin aklına kazınan detaylara sahip. Maçlarda her oyuncunun isimlerinin yazması, mükemmel şut atmaya çalıştığımız şut barı, sağ üstte oyuncu istatistikleri, her oyuncu için farklı tuş kullanımı gibi birçok şey var. Peki bunların gerçek hayata aktarıldığını hiç düşündünüz mü?

TNT Sports, bu tarz çok ilginç bir hamleyle karşımıza çıkacak. Ünlü spor kanalı, NBA 2K ile gerçek hayattaki NBA’i birleştirerek izleyicilere farklı bir deneyim yaşatmayı planlıyor.

NBA 2K25 özellikleri, gerçek NBA maçlarına entegre edilecek

Bu deney, NBA’in sezon içi turnuvası 2024 Emirates NBA Cup kapsamında çeyrek final ve yarı final maçlarında alternatif yayın olarak yapılacak. İsteyen normal yayını da izleyebilecek. NBA 2K’da gördüğümüz özellikler, gerçek NBA maçlarına entegre edilecek.

Yani maçlarda oyunmuş gibi detaylar göreceksiniz. TNT tarafından paylaşılan Warriors-Mavericks maçına ait görsele baktığımızda bir fikir edinebiliyoruz. Oyuncu isimleri hemen alt kısımda tıpkı 2K25’te olduğu gibi yazıyor. Ayrıca mükemmel dereceyle atılmış bir şut göstergesi, her oyuncuda farklı bir tuşun yer alması, sağ üstte istatistikler gibi aşina olduğumuz detaylar var.

10 Aralık’ta başlayacak maçlar itibarıyla bunları göreceğimiz bu yayının nasıl bir izleme deneyimi sunacağı merak konusu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Maçları bu şekilde izlemek güzel olur mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.