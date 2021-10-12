Çalışanına “Tatlı Kız” Diyen Amir Hakkında Karar

İstanbul'da bir hastanede güvenlik şefi olarak çalışan İ.K., altında çalışan Esra A.'ya içinde "tatlı kız" ifadesi geçen mesaj attı. Yargıtay'a kadar uzanan davada, güvenlik şefinin söz konusu ifadesi taciz sayılmadı ve işten atılan adama tazminat ödenmesine karar verildi.

İstanbul'da olaya Yargıtay'ın da dahil olduğu ilginç bir olay yaşandı. İstanbul'da bir üniversitenin hastanesinde güvenlik şefi olarak çalışan İ.K. isimli bir vatandaş, altında çalışmakta olan Esra A. isimli bir vatandaşa mesaj gönderdi. Bu mesajda, "Ne kara kara düşünüyorsun tatlı kız, el salla Esra Hanım" ifadeleri yer alıyordu.

Esra A., bu mesaj üzerine şikayetçi oldu. Bu şikayet sonucunda hastanedeki görevinden atılan İ.K., bu kez kendi hakkını aramaya başladı. Mahkemeye gidip iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini anlatan İ.K., kıdem ve ihbar tazminatının tahsilini istedi. Üniversite yönetimi davanın reddedilmesi gerektiğini savunurken, mahkeme heyeti ise davayı kısmen kabul etti. Olay en sonunda da Yargıtay'a taşındı.

"Taciz yok"

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, yaptığı incelemeler sonucunda mesajlarda taciz olmadığına karar verdi. Güvenlik şefi, mesajı atarken art niyet gözetmediğini söylemişti. Aynı ekipte çalışan diğer kişilerse İ.K. ile Esra A. arasında farklı bir taciz durumunun da olmadığını beyan etmişlerdi.

Yargıtay'dan yapılan açıklamada, söz konusu olay nedeniyle haklı nedenle iş sözleşmesi feshi yapılamayacağı belirtildi. Dolayısı ile işinden atılan İ.K.'nın kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine hükmedildi.