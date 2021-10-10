Facebook'ta paylaşım yapan bir kişi, tarafına yapılan 'Vatansız, kansız şerefsiz, soytarı’ ifadelerini içeren bir yorum üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Savcılık dosya hakkında takipsizlik kararı verince ve şahsın itirazı da reddedilince dosya Yargıtay'a taşındı ve emsal nitelikte bir karara imza atıldı.

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook üzerinde paylaşım yapan bir kişiye ‘Vatansız, kansız şerefsiz, soytarı’ ifadelerini kullanarak yorumda bulunan bir kişi, şikayet edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi.

Olayı inceleyen savcılık 'hakaret' ile suçlanan kişi hakkında 'kovuşturmaya yer yoktur' şeklinde takipsizlik kararı verince şikayette bulunan şahıs da hakarete maruz kaldığını gerekçe göstererek, savcılığın kararına Sulh Ceza Hakimliği aracılığıyla itiraz etti. Hakimlik itirazın reddine karar verirken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise kararın kanun yararına bozulmasını talep etti.

'İddianame düzenlenebilmesi için yeterli şüphe oluşturduğu açıktır'

Yüksek Mahkeme'nin 'soytarı' kelimesinin hakaret amaçlı kullanıldığına dikkat çektiği dava dosyasını inceleyen Yargıtay 18. Ceza Dairesi, kararında şu ifadelere yer verdi: İncelenen dosyada, şüphelinin ad ve soyadının yazılı olduğu facebook hesabından müştekinin tweeti paylaşılarak altına yorum yapıldığı ortadadır. Dosyadaki mevcut delillerin şüpheli hakkında hakaret suçunun işlendiği hususunda iddianame düzenlenebilmesi için yeterli şüphe oluşturduğu açıktır. Şüphelinin eyleminin sübut bulup bulmadığı hususu, tüm kanıtların, mahkemece birlikte tartışılıp değerlendirilmesi sonucu belirlenmesi gerekmektedir.

Yapılan açıklamalara göre, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar ve bu karara itiraz sonucunda verilen itirazın reddine dair mercii kararı hukuka aykırıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kanun yararına bozma isteği doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararının bozulmasına oy birliğiyle karar verildi.