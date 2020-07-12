Neden Alarmı Ertelemek Daha Dinlenmiş Hissetmeyi Sağlamaz?

Sabah çalan alarmı kapatmak, araştırmalara göre daha iyi dinlenmemizi sağlamıyor. Hatta bu alışkanlık uyku düzenine zarar verme riski taşıyor. Beynimizin uyku düzeni alarmların ertelenmesiyle birlikte karışabiliyor.

Pek çok kişinin akıllı telefonunda ya da saatinde kurulmuş olan çok sayıda alarm bulunuyor. Sosyal medyada sıkça paylaşıldığı üzere kişilerin telefonunda 5-10 dakika aralıklı alarmlar kuruluyor. Bunun sebebi olarak da uyanma zorluğu gösteriliyor.

Yeni bir araştırmaya göre alarm çalmaya başlandığında sessize almak ya da ertelemek herhangi bir şekilde daha iyi dinlenmemizi sağlamıyor. Dahası, uykuyu bu şekilde ertelemek de ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Uykuyu ertelemek anlamsız

Alarmları erteleme alışkanlığı, pek çok kişinin çok erken dönemde edindiği bir alışkanlık olarak biliniyor. Pek çok kişi açısından baktığımızda ise alarmları sürekli ertelemek ciddi sağlık problemlerinin habercisi olabilir.

Araştırmacılar, kronik ağrı rahatsızlığı bulunan kişinin aynı zamanda uyku sorunları da yaşadığını ortaya çıkardı. Kaldı ki uyku sorunlarının yüksek tansiyon, hafıza sorunları gibi pek çok sıkıntıya neden olabiliyor.

Normal uyku nasıl olur?

Uykudan uyandığınızda yorgun hissediyorsanız alarmı erteleyebilirsiniz. Peki böyle bir davranışta bulunmak, daha iyi dinlenmenizi sağlar mı? Doğrudan konuyu inceleyen bir araştırma yok ancak cevap muhtemelen hayır. Zira herhangi bir araştırmada bu yönde bir kanıt da bulunamadı.

Pek çok yetişkin için 7-8 saatlik bir uyku yeterlidir. Bu sürenin tamamlanması sayesinde insanlar NREM ve REM olarak bilinen uyku döngülerini tamamlayabilir ve gerekli şekilde dinlenebilirler. Geceleri uykumuzda bu aşamalar arasında sık sık geçişler yaşıyoruz.

Bu uyku düzenini koruyabilmek, iyi ve dinlendirici bir uyku için oldukça önemli. Bu döngünün bozulması halindeyse insanlar gündüzleri uyandıklarında, ne kadar uyumuş olurlarsa olsunlar yorgun hissedebiliyorlar.

İyi uyku önemlidir

Uyku düzensizliği sorunlarına neden olabilecek pek çok farklı sebep var. Örneğin uyku esnasında rahat nefes alamayan kişiler, uykunun evreleri arasındaki geçişleri gerçekleştirmekte zorlanıyorlar. Bu da uyku sorunlarına neden olabiliyor. Elektronik cihazlarla çok zaman geçirmek, sigara kullanmak gibi etmenler de uykuyu olumsuz etkileyebiliyor.

Vücudumuz normalde belli bir döngüye göre hormonların ve kimyasalların üretimini düzenliyor. Bu 24 saatlik döngüye sirkadyen ritim adı veriliyor. Genelde biyolojik saat olarak bildiğimiz bu ritim vücudumuzun genel döngüsünü şekillendiriyor.

Özellikle gençlik yıllarından itibaren alarmları ertelemek ise bu ritmin bozulmasına neden oluyor. Bu nedenle de insanlar gece daha geç yatıp sabah da daha geç kalkmak istiyor. Bazı hipotezlere göre bu durum uykuya neden olan kimyasalların yayılmasını da geciktiriyor.