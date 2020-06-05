Koronavirüs Salgını Uyku Düzenimizi Nasıl Etkiliyor?

Londra'da bulunan King’s College'ın yaptığı bir araştırmaya göre uyku düzenimiz, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan karantina sürecinden olumsuz olarak etkileniyor. Gelin araştırmanın detaylarına beraber göz atalım.

Koronavirüs salgınının insan sağlığına getirdiği olumsuz etkilere bugünlerde bir yenisi eklendi. Londra'da Ipsos MORI şirketi ve King's Collage tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan karantina sürecinde insanlar, verimsiz uykulardan şikâyetçi. 22 ve 24 Mayıs tarihleri arasında yapılan anket sonucunda, insanların yaklaşık olarak %50'si rahatsız bir uyku çektiklerini belirtti. Ankete cevap verenlerin %38'iyse daha canlı ve gerçekçi rüyalar gördüklerini belirtti.

Daha önce çeşitli fitness uygulaması şirketleri tarafından yapılan araştırmalar, insanların karantina sürecinde daha çok uyuduğu yönünde sonuçlanmıştı fakat uyku süresinin artması, insanların rahat bir şekilde uyuduğu anlamına gelmiyor. İnsanlar, karantina döneminde daha çok uyumasına rağmen normal zamandaki uykularında olduğu kadar dinlenmiş ve dinç hissedemiyorlar.

İngiltere'de yapılan uyku anketinin sonuçları:

2.254 İngiliz yetişkin bireyin yer aldığı bu ankette 10 kişiden 6'sı, 23 Mart'ta İngiltere'de başlayan karantina sürecinden bu yana rahatsız bir uyku çektiğinden şikâyetçi. Grafikte de görüldüğü üzere ankete katılanların %46'sı bir rahatsızlık hissetmezken katılımcıların %50'si karantinada rahatsız bir uyku deneyimine sahip. Araştırmayı yürüten profesörlerden biri olan King's Collage'dan Profesör Bobby Duffy, durumu şu şekilde özetliyor:

"İngiltere vatandaşlarının neredeyse üçte ikisi, COVID-19 salgınının uykuları üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu belirtiyor. Bu da bize salgının ve karantina sürecinin biz insanlar üzerinde ne kadar büyük rahatsız edici etkileri olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu durum, salgın sürecini ne kadar stres verici bulduğumuzu ve bu sürecin ekonomimiz üzerinde sağlayacağı olumsuz etkilerden ne kadar fazla korktuğumuzu da gösteriyor."

Bazı ülkelerin karantina sürecinde uyudukları ekstra dakikaları gösteren grafik:

Nisan ayında teknolojisi firması Withings toplanan verilere dayanan bu grafikte bazı Avrupa ülkelerinin ve Çin'in vatandaşlarının koronavirüs salgını sürecinde uyudukları ekstra dakikaları görebiliyoruz. Karantina sürecinde İngiltere'de insanlar, günlük ortalama 15 dakika fazla uyumaya başlarken 20 dakika artışla ilk sıraya Fransa yerleşmiş bulunuyor.

Bu bulgular, salgın sürecinde insanların evden çalışması veya hiç çalışmaması gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda gayet normal olarak değerlendiriliyor. Grafikte yer almayan Almanya'da da durum farklı değil. Almanya'da Polar adlı şirketin uyku takip teknolojisiyle yaptığı araştırmada, 22 Mart tarihinden bu yana insanların uyku sürelerinde gözle görülür bir artış olduğunu ifade ediliyor.

Ayrıca uyku kalitesi anketlerinin yanı sıra University College London (UCL) İngiltere'de şu an, koronavirüs salgını sürecinin insanların akıl sağlığı üzerindeki etkilerini araştırıyor. Bu araştırma sonucunda gelen ilk bulgulara göre insanlarda karantina sürecinde, yüksek seviyede anksiyete ve depresyon gibi hastalıkların bulgularına rastlanılıyor.