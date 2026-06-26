Neden Bilgisayarınızın Bakımı İçin Servislere Binlerce Lira Harcamamalısınız?

Bir dizüstü bilgisayar alırken yalnızca performans, tasarım ya da fiyat değil; satın alma sonrası alacağınız hizmetler de önemli. Casper Excalibur, sunduğu ömür boyu performans garantisi ile bu noktada gücünü ortaya koyuyor.

Oyun oynamak ya da ağır programlar kullanmak için bir bilgisayar aldığınızda, zamanla performansının düşmesinden korkmanıza gerek yok. Casper Excalibur, sunduğu ömür boyu performans garantisi ile sizi rutin bakım masraflarından kurtararak cihazınızın ömrünü uzatmanıza yardımcı oluyor.

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Üniversite Öğrencileri ve Oyuncular İçin Excalibur Rahatlığı

Yoğun ve ağır oyunlar oynarken ya da yüksek kapasiteli programlar çalıştırırken cihazların performanslarının zamana yenik düşmesi oldukça doğal bir durum. Fakat bir Casper Excalibur oyun bilgisayarı tercih ettiğinizde bu yorgunluğu dert etmenize pek gerek kalmıyor çünkü ömür boyu performans garantisi sayesinde cihazınızın bakımı emin ellerde oluyor. Özellikle "beni üniversite hayatım boyunca idare etsin" diye düşünen bir öğrenciyseniz, Excalibur'un sunduğu bu garanti, yıllarca sürecek oyun ve proje maratonlarınızda rutin bakımları düşünme yükünü üzerinizden alıyor.

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Ömür Boyu Performans Garantisi Neleri Kapsıyor?

Excalibur cihazınızın uzun süreli performans sağlaması için belirli rutin bakımlara ihtiyacı var. Bu garanti, servis arayışına girmeden bilgisayarınızın nefes almasını sağlıyor. Excalibur'un sizin için kapsama aldığı rutin bakım işlemleri şu şekilde:

Bakım Kategorisi Kapsamındaki İşlemler Temizlik İşlemleri Fan ve toz temizliği, klavye ve ekran temizliği Donanım Bakımı Termal macun değişimi, aksesuar ve bileşen kontrolleri Sistem Kontrolleri Performans ölçümleri, fiziksel ve sistemsel kontroller İyileştirme ve Destek Risk raporlama ve gerektiğinde upgrade önerileri

Casper’ın yalnızca Excalibur modellerine (Nirvana serisi hariç) sunduğu "Ömür Boyu Performans Bakımı" hizmetinin öne çıkan detaylar ise şöyle;

Garanti ve Kapsam: Cihazın 2 yıllık yasal garantisi bitse bile, bakım hizmeti alma hakkı devam eder.

Ücretlendirme: AR-GE uzmanları tarafından yılda bir kez yapılması önerilen bu bakımın sadece ilki ve ilk kargo gönderimi ücretsizdir. Sonraki yıllardaki tüm bakım ve kargo işlemleri ücretlidir ve işlem öncesi tahsil edilir.

**Hizmetin İptal Olduğu Durumlar: **Cihazda sıvı teması, fiziksel hasar veya yetkisiz bir müdahale tespit edilirse ömür boyu bakım hakkı tamamen geçersiz olur.

Teslimat Ağı: Cihazlar, anlaşmalı kargolarla veya elden "1 Saatte Servis Noktaları"na ulaştırılabilir.

Performans Kaybı Nasıl Önleniyor?

Casper Excalibur'unuzun performansının zamana yenik düşmemesini sağlamak aslında yapılan bu rutin müdahalelere dayanıyor. Düzenli olarak yapılan termal macun değişimi ve fan temizliği gibi işlemler cihazın ısınmasını kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor çünkü temiz bir sistem, donanımın kendi potansiyelinde çalışmasına imkan tanıyor. Böylece Excalibur cihazınızda performans kaybı yaşamadan oyunlarınıza veya işlerinize devam edebiliyorsunuz.

Kimler İçin Uygun Değil?

Eğer bilgisayarınızın içini açıp kendi donanım temizliğinizi yapmaktan keyif alan, fan temizliğini veya termal macun değişimini evde kendi başına halletmeyi seven bir teknoloji meraklısıysanız, Casper Excalibur'un sunduğu bu ömür boyu yetkili servis bakımı sizin için öncelikli bir ihtiyaç olmayabilir. Bu hizmet daha çok, donanım söküp takmakla uğraşmak istemeyen ve cihazının performans bakımını doğrudan uzmanlara bırakmayı tercih eden kullanıcılar için tasarlandı.