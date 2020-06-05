Prof. Dr. Azap, Sokağa Çıkma Yasağının Gerekçesini Açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüse karşı alınan kısıtlama önlemlerinin azaltılmasına rağmen bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin gerekçesini açıkladı. Prof. Dr. Azap, illerdeki pandemi kurullarının vaka sayılarının arttığını bildirdiği için sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.

Dün gece saatlerinde İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayarak 15 şehirde cumartesi ve pazar günü için sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Normalleşme adımlarının atıldığı günlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi birçok insanda soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

Önümüzdeki hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağının gerekçesini Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap açıkladı. Prof. Dr. Azap, Habertürk’te katıldığı canlı yayında pandemi kurullarının ve il sağlık müdürlüklerinin vaka sayılarının arttığını bildirdiğini söyledi.

Gaziantep, Diyarbakır ve Karadeniz Bölgesi’nden birkaç şehirde vaka sayıları artıyor

Prof. Dr. Alpay Azap; Gaziantep, Diyarbakır ve Karadeniz Bölgesi’nden birkaç şehirde vaka sayılarının arttığını söyledi. Ankara’da da beklenen azalmanın görülmediğini söyleyen Prof. Dr. Azap, bazı şehirlerde salgının yeni başlıyor olabileceğini söyledi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Azap, salgının başlangıcında vakaların büyük bir kısmının İstanbul’da olduğunu, ancak şu anda İstanbul’da salgının kontrol altına alındığını açıkladı. Prof. Dr. Azap, açıklanan sayıların Türkiye’nin geri kalanını gösterdiğini de söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “İkinci dalgayı beklemiyoruz” açıklaması hakkında da açıklama yapan Prof. Dr. Azap, Sağlık Bakanı’nın değerlendirmesinin önümüzdeki birkaç aylık dönem için yapılmış bir değerlendirme olduğunu söyledi. Prof. Dr. Azap, önümüzdeki birkaç ay içinde vaka sayılarında bir düşüş olmasa dahi bir artış olmayacağını sözlerine ekledi.

Prof.Dr.Azap, vaka sayılarında artış olsa dahi bu artışın küçük sayılarda olacağını söyledi. Onlu, yirmili veya ellili sayılarda vaka artışlarının görülebileceğini söyleyen Prof.Dr.Azap, vaka sayılarının arttığı illerde önlemlerin devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.