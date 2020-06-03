Bursa'daki Bir Köyün Örnek Alınacak Koronavirüs Tedbirleri

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Alacaat Köyü’nde yaşayanlar, koronavirüs salgına karşı örnek alınması gereken önlemler uyguladılar. 90 gün boyunca kendini dış dünyadan izole eden köyde tek bir koronavirüs vakası bile görülmedi.

Koronavirüs salgını kontrol altına alınmaya başlamış olsa da dünyanın dört bir tarafında etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemlere rağmen tehlike hala geçmiş değil. Virüs salgınının yaşandığı yerlerde dikkat çeken ilk şey, sert önlemlerin virüsün yayılma hızını yavaşlatmadaki başarısıydı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Alacaat Köyü’nde yaşayanlar, koronavirüs salgınına karşı örnek bir davranış sergilediler. Koronavirüs tedbirlerinin sıkı sıkıya uygulandığı köyde ihtiyaçlar sadece köylülerin imkanlarıyla karşılandı ve dış dünya ile temas tamamen kesildi.

Alacaat Köyü’nde alınan önlemlerle ilgili açıklama yapan köyün muhtarı İlhan Sadık, koronavirüsün görüldüğü ilk günlerde Bursa ve ilçe merkezine giden köy sakinlerinin köyün yaşlılarını korumak için köye gelmemeyi teklif ettiğini söyledi. Sadık, salgın süresince kendilerinin de bu kuralı uygulamaya devam ettiğini, salgın başladıktan köye kimsenin gelmediğini, köy halkının da köyden ayrılmadığını belirtti.

Ramazan ayı ve bayram da dahil olmak üzere koronavirüs salgını boyunca köy halkının duyarlı davrandığını söyleyen Alacaat Köyü Muhtarı İlhan Sadık, tedbirler sayesinde köyde hiç koronavirüs vakasının görülmediğini de sözlerine ekledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 aydır köyüne gidemeyen Yüksel Bayram ise, “Bu süreç başladıktan sonra köy halkımız böyle bir karar aldı. Yakınlarımız olmasın rağmen köyümüze gelmedik” dedi. Bayram, 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreciyle köyüne ziyarete gidebildiğini söyledi.