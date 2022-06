Neden Bazı İnsanlar Diğerlerine Göre Daha Fazla Ter Kokar?

Özellikle toplu ulaşımda seyahat ediyorsanız bazı insanların daha fazla ter koktuğunu fark etmişsinizdir. Peki bunun sebebi ne olabilir hiç düşündünüz mü? Bugün sizlere bazı insanların neden daha fazla ter koktuğunu açıklayacağız.

Güneş'in tüm sıcaklığıyla sizi aydınlattığı bir güne uyandığınızı düşünün. Kalktınız ve biraz etrafa boş bakışlar attıktan sonra duşa girdiniz. Güzel bir duştan sonra koltuk altınıza deodorant sıktınız, dişlerini fırçaladınız ve daha önceden belirlediğiniz kıyafetlerinizi giydiniz. İşe gitmeden önce kendinize buz gibi bir kahve yaptınız ve onu içerken biraz sosyal medyada dolaştınız.

Kahveniz bittikten sonra dışarı çıktınız ve otobüs durağında sizi işinize götürecek otobüsü beklemeye başladınız. Otobüs her zamanki gibi tıklım tıklım geldi. Otobüse bindiniz ve ayakta beklemek üzere ortalara ilerlediniz. Tam o anda karşınızdaki insandan size doğru bir koku bulutunun geldiğini hissettiniz. Aslında karşınızdaki kişi o kadar da pis görünmüyordu, ancak çok ağır bir ter kokusu geliyordu.

Bu anlattığımız kısa hikaye daha önce hiç başınıza geldi mi? Neden bazı insanların daha fazla ter koktuğunu hiç düşündünüz mü? Neden sen ya da yanındaki diğer insanlar değil de o insan bu kadar çok ter kokuyor? Bugün sizlere neden bazı insanların daha çok ter koktuğunu açıklamaya çalışıcağız.

Terimiz gerçekten kokar mı?

Özellikle toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda daha da fazla kafa yorduğumuz ter kokusu çok can sıkıcı olabilir. Aslında burada yanlış bilinen bir durum var. Ter, aslında kötü kokan bir şey değildir. Burnunuza gelen kötü koku, terin içinde istedikleri ortama ulaşabilen cildimizdeki bakterilerden geliyor. Her insanın vücudunda bakteriler bulunur. Islak ve nemli ortamları seven bakteriler, özellikle terlediğimizde istedikleri ortama ulaşırlar ve gelişip büyümeye başlarlar. Bakteriler gelişip büyüdüğünde ise kendi kokularını üretmeye başlarlar. Bakteriler için bir konak görevi gören insanların yaydığı terin çeşidi bu kokunun oluşmasında önemli bir yere sahiptir.

İnsanlarda iki tip ter bezi var.

İnsanlarda iki tip ter bezi bulunuyor. Bunlar "ekrin" ve "apokrin" bezleridir. En yaygın olanı ekrin bezleridir ve vücudun her yerinde bulunabilir. Doğrudan deriye ter sağlayan bu bezler, vücudumuzun soğutma sistemi olarak çalışır. Ekrin bezleri ter yoluyla dışarıya bol miktarda su ve bir miktar yağ ve tuz atar. Apokrin bezleri ise daha çok koltuk altı ve kasık bölgelerinde yer alır. Oluşan bu ağır kokunun genel sorumlusu da apokrin bezleridir diyebiliriz.

Terimiz neden kokar?

Apokrin bezleri ergenlik döneminde çalışmaya başlar ve koltuk altları ve kasıklardaki kıl kökleriyle alakalı bir bezdir. Apokrin bezi, ekrin bezine oranla daha yoğun kıvamda yapışkan bir ter üretir. Protein açısından zengin olan bu ter, bakteriler tarafından büyük bir mutlulukla kabul edilir. Koltuk altı ve genital bölge etrafındaki karanlık ortamın da gücünü arkasına alan bakteriler, bu yoğun terin içindeki proteini afiyetle parçalayarak ortaya yüksek konsantrasyonlarda koku yayar. Ekrin ter bezleri ise düzenli olarak vücut ısısını kontrol eder ve koku ile ciddi bir bağlantısı yoktur.

Bazı insanlar neden daha fazla ter kokuyor?

Terin kokmasındaki ana faktörün bakteriler olduğunu öğrendik. Madem herkesin vücudunda bu bakteriler var neden bazı insanlar daha fazla ter kokuyor? Bunun birkaç sebebi var. Her insanda farklı bir bakteri çeşitliliği var. Hatta yaşadığımız ev, dokunduğumuz yerler, yeni tanıştığımız insanlar bile düzenli olarak bakteri paylaşımı yapmamızı sağlıyor. Her aile evinin kendine has bir kokusu olduğunu fark ettiniz mi? Bu kokunun da sebebi, sürekli birlikte yaşayan insanların benzer yemek yemeleri ve benzer bakterileri vücudunda taşıması olarak gösteriliyor.

Vücudumuzdan çıkan terin içerisindeki yağ ve proteinler yediğimiz yemeklerle de ilişkili. Yani yediğiniz şeye bağlı olarak bakterilere daha fazla imkan tanıyorsunuz. Onlar da bu imkanı son derece iyi değerlendiriyor. Örneğin sarımsak ve soğan gibi ağır kokulu sebzeler bulunan baharatlı yiyecekler yediniz diyelim. Vücudunuz bu yiyecekleri sindirirken bileşikler üretir ve bu bileşikleri cildin gözeneklerinden salar. Bu da bakterilerle birleşince bozuk sebze gibi kokmanıza neden oluyor. Yani bir insanın yediği yemek, üzerinde bulunan bakteri miktarı ve çeşitliliği daha fazla kokmasına neden olabilir.

Bazen sadece kirli de olabilir.

Elbette her şeyi bakterilere bağlamamak gerekir. Bazı insanlar daha fazla kokma eğiliminde olsa da bazen de gerçekten kirli olabilirler. Özellikle sıcak yaz aylarında düzenli duş almayan biriyse koku kaçınılmaz olacaktır. Buna ek olarak kokunun yayıldığı asıl yerlerden olan koltuk altına deodorant sıkmak da kokunun önüne geçmek için önemli bir çözüm.

Ter kokusunu nasıl engelleyebiliriz?

Ter kokusunu önlemenin birkaç yolu var. Bunların başında elbette duş almak geliyor. Bir kişi düzenli olarak vücudunu sabunla yıkayıp sonra da iyice kurularsa yeniden terlese bile uzun bir süre kokmayacaktır. Çünkü dediğimiz gibi kokuyu sağlayan şey ter değil terin olduğu ortamda gelişen bakterilerdir.

Ter kokan yerlerimiz genelde koltuk altları ve genital bölgelerimizdir. Bu bölgelerdeki apokrin bezlerinin ürettiği koyu kıvamlı ter, bu bölgelerde kıl varsa daha uzun süre kalır. Terin buharlaşarak uçmasını engelleyen kılları keserek kokunun önüne geçmek mümkün.

Düzenli duş alıp traş olarak kokuyu büyük ölçüde giderdik, ancak bunun daha uzun ömürlü olmasını istiyorsanız ter önleyiciler kullanmak gerekiyor. Deodorantlar, vücudunuzdaki ter oluşumunu azaltıyor. Bununla birlikte bakteri miktarı ve aktivitesini de değiştiren deodorantlar bu sayede vücudun uzun süreler boyunca kokmamasını sağlıyor.

Eğer tüm bunlara rağmen kokuyu gideremiyorsanız bir doktora başvurmanız gerekiyor. Alüminyum klorir, botoks gibi tedavi seçenekleri bulunan kokunun bazı durumlarda cerrahi müdahaleyle de çözüldüğü görülüyor. Ancak bu işlemlerin doktor kontrolünde olmasının bir sebebi var. Ter, vücudumuzun soğutma sistemidir. Eğer bunu tamamen yok edersek vücudumuz sürekli ısınacaktır. Bunun da sonu ölümle sonuçlanacak kadar ciddi olaylara yol açar .

Bugün sizlere neden bazı insanların daha fazla ter koktuğunu açıklamaya çalıştık. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz.