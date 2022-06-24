Sivrisinekler Bazı İnsanları Neden Daha Fazla Isırır?

Sivrisineklerin bazı insanları neden daha fazla ısırdığını hiç düşündünüz mü? Arkadaşınla birlikte oturuyorken tüm sivrisineklerin seni sokmaya çalıştığı bir ortam çok can sıkıcı olabilir. Bugün sizlere sivrisineklerin bazı insanları neden daha çok ısırdığını bilimsel bir şekilde açıklayacağız.

Sıcak yaz aylarının içerisindeyiz. Güneşin sıcaklığıyla derilerimiz bronzlaşırken kendimizi serin denizin kollarına bırakıyoruz. Özellikle yaz aylarında tatil yapma imkanınız da varsa gerçekten keyifli bir döneme girdiniz demektir. Elbette bu keyifli dönemin can sıkıcı durumları da bulunuyor. Evet, sivrisineklerden bahsediyoruz. Sürekli kulağımızın dibinde vızıldayıp bizi sokmaya çalışan bu canlılar özellikle yaz aylarında can sıkıcı olabiliyor. Peki sivrisineklerin bazı insanları neden daha fazla ısırdığını hiç düşündünüz mü?

Sivrisinekler, zengininden fakirine tüm insanlığın belalısı olsa da bazı insanları daha çok seviyorlar. Bugün sizlere sivrisineklerin neden ısırma konusunda böyle bir tercih yaptığından bahsedeceğiz.

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırır?

Aslında sadece dişisinin insanları ısırdığı sivrisineklerin bir insanı ısırmayı tercih etmesi için bazı etkenler vardır. Bu koşullara uyan bir insanı keşfettiklerinde gözleri dönmüşçesine o yöne doğru çekilirler. Açık büfe olarak gördükleri biz insanları ısırırken çekildikleri şeylere maddeler halinde bakacağız. Hadi gelin sivrisineklerin neden bazı insanları daha fazla ısırmayı tercih ettiğine maddeler halinde göz atalım.

Yaydığınız karbondioksit, sivrisinekleri size çekiyor.

Nefes verdiğimizde vücudumuzdan dışarıya karbondioksit salıyoruz. Sivrisinekler de ortamdaki karbondioksiti hemen hemen 50 metre öteden sezebiliyorlar. Ortamdaki karbondioksit miktarı, sivrisineklere yakınlarında potansiyel bir yemek yeme alanı olduğunu gösteriyor. Bunu fark eden sivrisinekler ise rotasını karbondioksitin olduğu bölgeye doğru çeviriyor.

Biz uyurken sivrisineklerin sürekli kafamızın etrafında dolaşmasının ana sebebi de bu karbondioksit miktarıdır. Çünkü insan vücudu karbondioksiti ağız veya burun yoluyla dışarıya bırakır. Aslında yaşamak için aldığımız nefes sivrisinekler için GPS görevi görmekte.

Kan grubunuz sivrisinekler için tercih meselesi olabilir.

Dişi sivrisinekler yumurta üretebilmek için insanın kanındaki proteine ihtiyaç duyarlar. Yapılan araştırmalara göre sivrisineklerin farklı kan gruplarını tercih ettiği görülmüştür. Örneği "Aedes albopictus" sivrisinek 0 kan grubunu tercih ederken "Anopheles gambiae"nin tercihi AB kan grubudur.

Sivrisinekler koyu renklere çekiliyor.

Araştırmalar, sivrisineklerin siyah başta olmak üzere koyu renklere doğru çekildiğini gösteriyor. Bunun tam nedeni bilinmiyor, ancak siyah veya daha koyu kıyafetler giydiğinizde sivrisinekler açısından daha iyi bir besin kaynağı olarak görünüyorsunuz.

Sivrisineklerin ilgisini çeken bir diğer şey: Vücut kokusu.

Sivrisinekler, insan derisi ve terde yer alan bileşiklere çekilme eğilimi gösterir. Bu bileşikler nedeniyle oluşan kokular, sivrisinekler tarafından fark edilir. Sivrisineklerin özellikle ilgisini çeken bazı maddeler de bulunuyor elbette. Eğer oluşan koku laktik asit ve amonyak kaynaklıysa sivrisineklerin bu kokuya daha fazla ilgi gösterdiği gözlemlendi.

Sivrisineklerin hangi kokulara tepki verdiği hala araştırılan bir durum. Sebepler arasında ciltteki bakteriler veya genetik kokular da yer alıyor. Vücut kokusu genel olarak genetik tarafından belirlenir. Bu da ailenizde sivrisinekler tarafından çokça ısırılan biri varsa sizin de ısırılabileceğiniz anlamına geliyor. 2015 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre sivrisineklerin özellikle tek yumurta ikizlerinin ellerinden gelen kokulara ilgi duydukları keşfedildi.

Genetik dışında deride bulunan bakteriler de vücut kokusunda önemli bir role sahip. 2011 yılında yapılan bir başka araştırma sonucuna göre derilerinde yüksek çeşitlilikte mikrop bulunan insanların sivrisinekler için daha az çekici olduğu görüldü.

Isı ve su buharı yayma oranınız sivrisinekler için önemli bir faktör.

Sivrisinekler, tıpkı karbondioksit salınımı ve koku gibi ısınızı da hissedebiliyor. Vücudumuz, tıpkı bir nükleer reaktör gibi ısı üretir. Bu ısı sayesinde vücudumuzdan dışarıya doğru su buharı da çıkar. Sivrisinekler ise bu ısıyı ve su buharını hissedebilir. Özellikle vücut ısısı yüksek olan insanlar, sivrisinekler için potansiyel besin kaynağı oluyorlar.

Aldığınız alkol, sivrisinekler için bir tercih olabilir.

2002 tarihli bir araştırmaya göre alkol tüketiminin sivrisinekler üzerinde bir etkisi olduğu keşfedildi. Özellikle bira içen insanlar, içmeyenlere göre daha fazla sivrisinek saldırısına maruz kalıyor.

Hamile insanlar sivrisinekler tarafından daha fazla tercih ediliyor.

İnsanlığın belki de en sevmediği canlı olan sivrisinekler, hamilelik aşamasında da bu canlıların saldırısına uğruyor. Hamile insanların vücut ısılarının daha yüksek olması ve özellikle son aylarda daha hızlı nefes alıp daha fazla karbondioksit solumaları, sivrisineklerin fazlasıyla dikkatini çekiyor.

Toparlayalım: Sivrisinekler diğer insanlara göre neden sizi daha fazla ısırıyor olabilir?

Sivrisineklerin sizi diğer insanlara göre daha fazla ısırdığını düşünüyor olabilirsiniz. Bunun birden fazla sebebi var. Soluduğunuz karbondioksitin miktarı, vücut kokunuz, vücut ısınız ve daha çeşitli konular sizi sivrisinekler için potansiyel bir hedef haline getiriyor. Bazıları hastalık taşıyabildiği için sivrisinek ısırığından mümkün olduğunda kaçınmaya çalışın. Özellikle uyurken uzun kollu kıyafetler giymek en azından vücudunuzdan ısırılmanın önüne geçebilir.

Bugün sizlere sivrisineklerin neden bazı insanları daha fazla ısırdığını açıkladık. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bizlere yorumlar kısmında ulaşabilirsiniz.

Kaynak: 1, 2, 3, 4, 5