Need for Speed Heat'e Çapraz Platform Desteği Geliyor

Need for Speed serisinin geçtiğimiz sene kasım ayında çıkan oyunu Heat, bu ay içerisinde son güncellemesini alacak. Yeni güncellemeyle birlikte hata düzeltmelerinin yanı sıra çapraz platform desteği de oyunculara sunulacak.

Geçtiğimiz şubat ayında Need for Speed’in dizginleri Ghost Games’ten alınmış ve bir önceki geliştiricisi olan Criterion Games’e verilmişti. Stüdyo, o günden sonra Heat üzerinde çalışmaya başladı ve yeni bir oyun üzerinde çalışmaya başlamadan önce son güncellemeyi yayınlanmaya neredeyse hazır hâle getirdi.

9 Haziran tarihinde indirilebilecek olan son güncelleme, çoğunlukla hata düzeltmeleri içerse de öne çıkan bir özelliği daha içerisinde barındırıyor, o da çapraz platform desteği. Bu özellik sayesinde PC, Xbox One ve PlayStation 4 oyuncularıyla aynı sunucularda oynanabilecek ve farklı bir platformda oynayan arkadaşlarınızı oyunlara davet edebileceksiniz.

Yeni Need for Speed oyunu:

Yayınlanacak olan son güncellemeden sonra Criterion, yeni Need for Speed oyununa odaklanacak. Şu an şirketin yeni oyunda ne üzerinde çalıştığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Criterion Games Genel Müdürü Matt Webster, oyuncuları Need for Speed Heat’te neyi sevdikleri ve daha iyi hâle getirmek için neler yapabilecekleri konusunda dinlediklerini söyledi.

Webster, bu bilgiler sayesinde Need for Speed hayranları için en canlı, en sosyal olarak bağlantılı oyunu ortaya koyabileceklerini belirtti. Need for Speed Heat, geçtiğimiz hafta diğer birçok EA oyunuyla birlikte Steam’e eklenmişti. Oyunun Deluxe sürümü 9 Temmuz’a kadar Steam’de %60 indirimle birlikte 199,99 TL’den satın alınabiliyor.

Need for Speed Heat sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: FX-6350 ya da dengi, Core i5-3570 ya da dengi

FX-6350 ya da dengi, Core i5-3570 ya da dengi RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon 7970 / Radeon R9 290x ya da dengi, NVIDIA GeForce GTX 760 ya da dengi

AMD Radeon 7970 / Radeon R9 290x ya da dengi, NVIDIA GeForce GTX 760 ya da dengi DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 50 GB

Önerilen: