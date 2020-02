Need for Speed: Underground Işın İzleme ile Yenilendi

Bir mod geliştiricisi, Need for Speed: Underground'ı ışın izleme ile yeniden yarattı. Need for Speed: Underground'un Redux moduna ışın izleme ve gölgelendirme revizyonu yapan geliştirici, sonuçları oynanış videosunda paylaştı.

Need for Speed: Underground, 2003'te çıktı ve serinin remastered sürümü en çok istenen oyunlarının başında geliyor. Stre1itzia adlı bir mod geliştiricisi, EA'in 17 yaşındaki efsane oyununa ışın izleme teknolojisini uygulayarak günümüzde nasıl görünebileceğine ışık tuttu. Geliştirici, böyle bir modu çalıştırmak isteyenlerin oldukça güçlü bir bilgisayara ihtiyacı olduğunu belirtti. Need for Speed: Underground Redux adlı mod, ilk olarak 2017 yılında AMTxDRxRL tarafından oluşturuldu. Redux modu 6 ayda geliştirildi ve oyuna ayrıntılı yol yansımaları ve gerçekçi sis gölgelerinin yanı sıra 300'den fazla yüksek çözünürlüklü doku ekledi. Stre1itzia, modu aldı ve açık kaynaklı ReShade aracının yeni bir sürümünde yeniden geliştirdi. Stre1itzia, Need for Speed: Underground'a ışın izleme de dahil olmak üzere yeni gölgelendirmeler ekledi. Ortaya, çok daha gösterişli, parlak ve güzel görüntülerden oluşan bir sonuç çıktı. Oynanış görüntüleri, 30 FPS kare hızı kilidi ile yüksek çözünürlükte çekildi. Stre1itzia tarafından kullanılan grafik kartı GeForce GTX 1060 3 GB olarak açıklandı. GTX 1060, günümüzdeki gelişmiş RTX kartları kadar olmasa da ışın izleme teknolojisini destekliyor. İLGİLİ HABER Nvidia GeForce Now, Kullandığı Donanımla PS5'e Meydan Okuyor Stre1itzia, videonun açıklamasında, "Redux'u ReShade'in yeni bir sürümüne taşıdım ve ışın izleme dahil yeni gölgelendiriciler ekledim. Performans 3 kata kadar düştü" ifadelerini kullandı. Need for Speed: Underground, ışın izleme ile geliştirilmiş en eski oyun değil. Geçen yıl piyasaya sürülen Quake 2 RTX de klasik oyunların teknolojiden nasıl faydalanabileceğini göstermişti. Need for Speed: Underground'ın ışın izleme uygulanmış görüntüleri:

Kaynak : https://wccftech.com/need-for-speed-underground-ray-tracing/

