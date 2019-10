Electronic Arts'ın yeni oyunu Need for Speed Heat, 8 Kasım'da piyasaya sürülecek. Hem oyun konsolları hem de bilgisayar platformu üzerinden oynanabilecek Need for Speed Heat için şimdi, sistem gereksinimleri açıklandı.

Electronic Arts geçtiğimiz aylarda, bir oyun fenomeni haline gelen Need for Speed serisinin son oyununu duyurdu. Need for Speed Heat olarak isimlendirilen bu oyun, 8 Kasım 2019 tarihinde oyunseverlerle buluşacak ve bir süredir, ön sipariş programı kapsamında satın alınabiliyor. EA, oyunu ön satışa sunmuştu ancak bugüne dek oyunun PC sürümü için sistem gereksinimlerini açıklamamıştı. Şimdi ise Need for Speed Heat'in sistem gereksinimleri belli oldu.

Need for Speed Heat'in Origin üzerinden yayınlanan sistem gereksinimleri, oyunseverleri çok da üzmeyecekmiş gibi görünüyor. Ancak elbette, pek çok oyunda olduğu gibi Need for Speed Heat'in sistem gereksinimleri de esnetilmiş olabilir ve teorik anlamda belirtilen sistem gereksinimi iş görebiliyor olsa da pratikte çok da beklenen sonucu vermeyebilir.

Need for Speed Heat sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

Windows 10 işletim sistemi

Intel Core i5-3570 veya AMD FX-6350 işlemci

8 GB RAM

Nvidia GeForce GTX 760 veya Radeon 7970 / Radeon R9 280x ekran kartı

DirectX 11

320 kbps internet bağlantısı

50 GB boş alan

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri

Windows 10 işletim sistemi

Intel Core i7-4790 veya Ryzen 3 1300X işlemci

16 GB RAM

Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480 ekran kartı

DirectX 11

512 kbps veya daha hızlı internet bağlantısı

50 GB boş alan

Need for Speed Heat'in hem tek hem de çok oyunculu modu buluyor ve oyunseverler, çok oyunculu modla çevrimiçi yarışlar yapabilecekler. Ancak Electronic Arts tarafından belirlenen sistem gereksinimlerinde internet hızı bir hayli düşük gösterilmiş. İşin aslı, belirtilen sistem gereksinimlerinde oyunu oynamak çok da mümkün değilmiş gibi görünüyor. Ya da geliştirici ekip, ders niteliğinde bir optimizasyon gerçekleştirmiş durumda.