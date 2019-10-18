Paradox Interactive, 18-20 Ekim tarihleri arasında bir etkinlik düzenleyecek. Şirket, bu etkinlik kapsamında Steam'deki oyunlarına da büyük oranda indirim uygulayacak. Hatta Crusader Kings II isimli oyun, direkt olarak ücretsiz sunulacak.

"Cities: Skylines", "Europa Universalis" ve "Surviving Mars" gibi oyunların yayıncısı olan Paradox Interactive, yaklaşık bir saat sonra büyük bir etkinlik başlatacak (Siz bu içeriği okuduğunuz sırada etkinlik büyük ihtimalle başlamış olacak). Berlin'de düzenlenecek olan bu etkinlik, "PDXCON" olarak isimlendiriliyor ve 20 Ekim'e kadar sürecek. Şirket, bu etkinlik kapsamında yeni oyunlarını tanıtacak, soruları yanıtlayacak ve oyunlarının deneyimlenmesine imkan sağlayacak.

Paradox Interactive bu etkinliği önemsiyor. Dolayısıyla da şirket, etkinliğe katılacakları düşündüğü kadar uzakta olan oyunseverleri de düşünüyor. Hal böyle olunca da Paradox Interactive, Valve'ın oyun platformu Steam'de büyük bir kampanya başlattı. Başlatılan bu kampanya kapsamında çok büyük oranda indirimler yapılıyor ve bir oyun da ücretsiz olarak sunuluyor.

Şirketin Steam'de bulunan bütün oyunları şu sıralar, ciddi anlamda ucuza satılıyor. Örneğin 49 TL değerinde satılan Cities: Skylines, yüzde 75 indirimle 12.25 TL'ye satılıyor. Şirketin belki de en önemli oyunlarından olan Europa Universalis IV'ün fiyatı ise 59 TL'den 14.75 TL'ye düşmüş durumda. Dolayısıyla eğer şu sıralar Paradox Interactive'in bir oyununu istiyorsanız, 21 Ekim'e kadar almanızda fayda var.

Şirketin ücretsiz olarak oyunseverlerin hizmetine sunduğu oyun ise "Crusader Kings II". 2012 yılında piyasaya sürülen Crusader Kings II, strateji türünün en sevilen oyunlarından bir tanesi. Dünya haritası üzerinden oynayacağınız bu oyundaki amacınız çevrenizdeki ülkeleri fethetmek veya iyi bir diplomasiyle güçlü ve saygıdeğer bir ülke olmak.

Crusader Kings II'ye ücretsiz olarak sahip olmak için yapmanız gerekenler

Steam hesabınıza giriş yapın ve burada bulunan bağlantıyı kullanarak Crusader Kings'in mağaza sayfasına erişin.

Karşınıza çıkan ekranda "Oyunu Oyna" yazılı butona tıklayın ve oyunu indirin.

Oyun Steam kütüphanenize eklenecektir.

Crusader Kings II'ye ücretsiz olarak sahip olmak için yapmanız gerekenler işte bu kadar.