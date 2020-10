Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Detayları Çıktı

Yakında oyuncularla buluşacak olan Need for Speed: Hot Pursuit, EA'in yeni paylaştığı bilgilere göre yarın tanıtılacak. Öte yandan bir Twitter kullanıcısı da oyunun çıkış tarihini yanı sıra oyunun neredeyse her detayını ve görüntülerini paylaştı.

Efsane yarış oyunu serisi Need for Speed, çok yakın bir zamanda yeni bir oyuna daha kavuşacak. Ancak bu oyun tamamıyla yeni bir oyun olmak yerine yenilenmiş bir oyun olacak. Oyun, bundan tam 10 sene önce 2010 yılında piyasaya sürülen Need for Speed: Hot Pursuit'un Remastered versiyonu olacak.

6 Kasım'da çıkış yapacak oyun için saydığımız günler azalırken EA'in kendisi ve bazı kaynaklar oyun hakkında heyecan verici detaylar paylaşmaya başladı. Bir Twitter kullanıcısıysa 5 Ekim günü gösterilmesi beklenen oyunun neredeyse her detayına paylaştığı bir tweette yer verdi.

Need for Speed: Hot Pursuit hakkında paylaşılan yeni detaylar:

Twitter kullanıcısının oyun görselleriyle birlikte paylaştığı bilgilere göre oyun, Burnout Paradise Remastered, 6 Kasım günü çıkış yapacak. Bununla birlikte oyunun Hot Pursuit oyunundaki tüm DLC'leri içereceği paylaşıldı. Ayrıca oyunda 6 saatlik ek oynanış süresinin, 30'dan fazla zorluğun ve çapraz platform desteği olacağı da bilgiler arasındaydı.

Bu paylaşım burada sona erse de Hot Pursuit Remastered hakkındaki gelişmeler yalnızca bununla sınırlı değil. Az önce bahsettiğimiz üzere oyunun 5 Ekim günü tanıtılması bekleniyor. Bunun nedeniyse EA'in Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımdı. EA, Twitter'dan paylaştığı tweette gizli bir mesaj paylaşmıştı.

Need for Speed hesabından paylaşılan tweette bir yarış oyununa ve Big Joe's Pizzeria ismini gösteren bir reklam panosuna yer verildi. Bununla birlikte 510 isimli polis kodu da tweet içerisine gizlenmişti. Fakat EA'in yaptığı tek şey Twitter'da heyecanlandırıcı bir paylaşım yapmak değildi.

EA, bu bağlantıdan ulaşabileceğiniz internet sitesinde bir geri sayım başlattı. Yarın sona erecek geri sayımın üstünde bir de cümle yer alıyordu. Bu cümledeyse paylaşılan tweette gördüğümüz Big Joe's Pizzeria'ya atıf yapılıyor ve 510 kodu neredeyse her yerde geçiriliyordu. Bakalım EA, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered'ı yarın nasıl gösterecek?