PAYDAY 2 resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda serinin üçüncü oyununun ilk görseline yer verildi. Bununla birlikte üçüncü oyunun Unreal Engine oyun motoruyla geliştirileceği açıklandı.

Geçtiğimiz aylarda PAYDAY serisinin geliştiricisi OVERKILL'in üst kuruluşu Starbreeze, serinin üçüncü oyunu hakkında bazı açıklamalar yapmıştı. Şirket, PAYDAY 3'ün geliştirilmesine yakında başlayacaklarını, oyunun da ilerleyen yıllarda piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Starbreeze, aynı zamanda oyun için yeni bir yayıncı aradığını da duyurmuştu.

Bu açıklamanın üstünden geçen aylar sonra PAYDAY 3 bugün yeniden gündeme geldi. Serinin ikinci oyunu olan PAYDAY 2'nin resmi Twitter hesabından ilgi çekici bir görsel paylaşıldı. Bununla birlikte oyunun geliştirici ekibi, oyunda kullanılan oyun motoru hakkında bilgi verdi.

PAYDAY 3'ün ilk ekran görüntüsü:

Paylaşılan Tweette PAYDAY 3'ün doğrulandığı, tasarım aşamasında olduğu, çıkış tarihinin henüz açıklanmadığı ve oyunun Unreal Engine oyun motoruyla geliştirileceği bilgilerine yer verildi. Bununla birlikte Tweetle birlikte PAYDAY 3'ün ilk görseli de paylaşılmış oldu.

Starbreeze tarafından Tweette de paylaşıldığı üzere PAYDAY 3, henüz geliştirilme aşamasına geçebilmiş değil. Şirket, oyunu 2022 – 2023 gibi çıkarmayı planladığını açıklamış olsa da henüz bu konuda yeni bir açıklama yapılmadı. Ayrıca oyunun Unreal Engine 4 mü yoksa Unreal Engine 5 mi kullandığı da henüz kesin değil.

Oyunun hangi grafik motoru sürümüyle geliştirildiği oldukça önemli bir detay çünkü Unreal Engine 4 her ne kadar güzel grafikler sunsa da Unreal Engine 5, yeni nesil grafik dediğimiz kavramı hayatımıza kattı. Yine de oyunun en az iki yıl sonra çıkacağını düşünürsek PAYDAY 3 de muhtemelen yeni nesil grafiklere sahip bir oyun olacak.

OVERKILL tarafından başlatılan sevilen oyun serisinin üçüncü oyunu PAYDAY 3 hakkında şu an için daha fazla bilgi bulunmuyor. Ancak Twitter hesabından yapılan bu paylaşımdan yola çıkarak önümüzdeki haftalarda oyun hakkında daha fazla detay duyacağımızı söyleyebiliriz.