Need For Speed: Unbound'dan İlk Görüntüler Sızdırıldı

Heyecanla beklenen yeni Need for Speed oyunundan ilk görüntüler sızdırıldı. Görüntülerle birlikte oyunun adı ve piyasaya ne zaman sürüleceği de ortaya çıkmış oldu.

Electronic Arts’ın uzun yıllardır piyasaya sürdüğü Need for Speed serisi, kimi oyuncuların çocukluğunu kimilerinin ise oyun hayatını simgeleyen bir efsane haline gelmiş durumda. Ancak pek çok oyuncu özellikle Need for Speed’in son oyunu NFS: Heat’i çokça eleştirmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda oyun dünyasının ünlü analistlerinden Jeff Grub, yeni Need for Speed oyununun animelerle donatılacağının ipuçlarını vermişti. Bugün Reddit’te ortaya çıkan sızıntılar ise bunu doğrular nitelikte. Gelin hep beraber yeni Need for Speed’in ilk görüntülerine yakında bakalım.

Oyunun adı Need for Speed Unbound olacak

Electronic Arts’ın Japonya’daki tedarikçisi olan Neowing, geçtiğimiz saatlerde yeni Need for Speed oyununun ekran görüntülerini ve ismini kendi internet sitelerinden paylaştı. Paylaşım dakikalar sonra kaldırılsa da oyuncular çoktan bu görüntüleri yeniden paylaşmaya başladı bile.

Oyun hakkında elde edilen bilgilere göre; oyunun adı Need for Speed Unbound olacak. Oyunun resmî açıklamasında ayrıca ünlü rap şarkıcısı A$AP Rocky tarafından hazırlanmış şarkılar olacağı ve oyunun müziklerinin Fransız DJ Brodinski tarafından hazırlandığı bilgileri de paylaşıldı. Ayrıca NFS Heat ile oyuna eklenen “karakter özelleştirme” sisteminin bu oyunda çok daha geliştirildiği ve aracımızın performansı kadar tarzımızın da önemli olacağı belirtildi.

Hani anime kızları gerçek değildi?

Oyunun en çok dikkat çeken noktası ise paylaşılan görüntüler oldu. Spider-Man: Into the Spider-Verse filminde kullanılan foto-estetik tarza çok yakın bir tarzda hazırlanan ekran görüntülerinin altında “Graffiti’yi gerçek hayata taşıyın” ibaresinin yer alması da oyunun tamamında bu tarzın hâkim olacağının bir göstergesi.

Ayrıca oyunun yayınlanan görsellerinde EA logosunun yanında Criterion’un adının geçmesi de dikkat çekti. EA’in alt stüdyolarından birisi olan Criterion Games; Burnout Paradise, Need for Speed Rivals gibi efsanelerle bilinirken 2012 yılında yayınlanan Need for Speed Most Wanted’ın başarısızlığının ardından NFS serisini Ghost stüdyolarına devretmişti.

Neowing’in sitesinde yer alan bilgilerde, oyunun 2022 yılının Aralık ayında piyasaya sürüleceği belirtilirken Need for Speed'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada oyunun 6 Ekim Perşembe günü Türkiye saatiyle 18:00’da tanıtılacağı açıklandı.