Yeni Need for Speed Oyunu PS 5 ve Xbox X Serisine Gelebilir

Geliştiricilerin bir türlü yeni bir NFS oyunu için zaman ayıramamasından dolayı çıkış tarihi sürekli olarak ertelenen oyunun, bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni NFS oyunuyla ilgili hayranlarını üzecek olan ise durum ise oyunun PlayStation 5 ve Xbox X Serisi için çıkabilecek olması.

Need for Speed, uzun yıllardır yarış çıkardığı yarış oyunlarıyla büyük bir beğeni topluyor olsa da son oyunu NFS Heat, Forza Horizon 4’ün çıkışıyla gölgede kalmıştı. Yine de Need for Speed’in ayrı bir kitlesi olduğu ve hala pek çoğumuzun arada bir açıp eski oyunları oynadığımız bir gerçek. Eski oyunları ve Forza Horizon’ı geride bırakması ümidi içerisinde olduğumuz NFS’in yeni oyunuyla ilgili detaylar gelmeye başladı.

EA’ın yeni NFS oyunu için Criterion ile birlikte çalışacaklarını doğrulamıştı. Criterion’ın Battlefield 2042’yi piyasaya sürmesinin ardından ise nihayet yeni bir NFS oyunu için çalışmalara başlandı. Oyunun ertelenen geliştirilme sürecinin ardından, oyuncuların bir kısmını sevindirecek bir kısmını da üzecek bir haber geldi.

Miami'nin yeraltı dünyasında yolculuğa çıkabiliriz

Battlefield 2042’ye odaklanmak amacıyla yeni NFS çalışmalarına bir süre ara veren Criterion, nihayet uzun bir zamandır beklenen çalışmalara başladığını duyurdu. Çalışmaların büyük bir hız kazandırılmasının ardından 2023 yılına ertelenen çıkış tarihinin öne çekilebileceği ve bu yılın Kasım ayında oyun severlerle buluşabileceği açıklandı.

Bununla birlikte VentureBeat’ten Jeff Grubb’ın bazı iddiaları, oyuncuları bir miktar kızdırabilecek yeni bilgiler içeriyordu. PlayStation 4 ve Xbox One için bir konsol sürümünden vazgeçilebileceği ve oyunun sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’e geleceği iddia edildi. Oldukça çarpıcı bazı söylemleri bununla da sınırlı kalmadı ve Grubb, oyunun haritasıyla ilgili ‘Miami’ söylentileri duyduğunu ve yeraltı rotalarına sahip olabileceğini ileri sürdü.

Yeni oyunun haritasında gidilebilecek değişiklikler ne olur bilinmez ancak NFS hayranlarının değişim görmek istediği kesin. Forza Horizon’a kaybettiği oyuncu sayısını bir an önce toparlamak için geliştiricilerin kesinlikle yeni bir şeyler denemesi gerekiyor. Tabii bu durumda bu değişimlerin sadece ‘yeraltı rotaları’yla da sınırlı kalmamasını umuyoruz.