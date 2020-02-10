Nvidia GeForce Now, Kullandığı Donanımla PS5'e Meydan Okuyor

Nvidia’nın bulut odaklı oyun servisi GeForce Now, iki yıllık beta sürecini nihayet tamamladı. Oyun bilgisayarına sahip olmadan, yüksek profilli oyunları oynayabilmenizi sağlayan platform, arka tarafta PS5’e dahi meydan okuyabilecek bir donanım çalıştırıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi GeForce Now, Nvidia'nın kendi RTX GPU'larını kullanıyor. TUM_APISAK adındaki bir Twitter kullanıcısı tarafından sızdırılan benchmark sonuçlarına göre bulut odaklı oyun servisi, gücünü Nvidia T10-8 adlı benzersiz bir grafik kartından alıyor. RTX 2080 Ti Super gibi GPU'larda bulunan Turing mimari TU102’i temel alan grafik kartı, 8GB vRAM ile birlikte geliyor.

İki yıllık beta süreci boyunca 300 bin kişilik bir test ekibi tarafından denenen GeForce Now, ortalama bir bilgisayarda dahi yüksek profilli oyunları tavan çözünürlükte akıcı bir şekilde oynamanıza imkan sağlıyor. Diğer bir deyişle, artık uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar bile, GeForce Now sayesinde PS5 ve Xbox Series X'e meydan okuyabilir.

Bu arada, GeForce Now kullanıcılarının oldukça benzersiz bir bileşene erişimi olduğunu da söyleyelim: Sekiz çekirdekli ve 16 iş parçacıklı bir Intel CC150 işlemci. 16 MB paylaşımlı L3 önbellek tarafından desteklenen yonga seti, minimum donanımda maksimum oyun keyfi yaşatmayı vadediyor.

Twitter’dan yayınlanan ekran görüntüsünde, GeForce Now yongalarının Ashes of Singularity oyunu ile teste tabii tutulduğunu ve 1080p çözünürlükte toplam 2.600 puan aldığını görüyoruz. Ayrıca ortalama kare hızının da 27,1 FPS olduğu görülüyor. Sonuçlar olağanüstü görünmeyebilir; ancak söz konusu performans, bir oyunu stream aracılığıyla uzaktan oynamak için yeter de artar bile. Hele ki, GeForce Now’ı düşük donanımlı cihazlarda kullanmaya başladığınızda, bu değerler çok daha etkileyici bir hal alacaktır.

GeForce Now, bulut odaklı çalışma mantığı ile oyunculara ekonomik ve kullanışlı bir yol sunuyor. Hem Nvidia’nın platformu hem de Google Stadia gibi servisler, gelecekte donanıma olan ihtiyacı minimum seviyeye indirebilir. Bu noktada PlayStation ve Xbox gibi geleneksel konsolların nasıl bir çözüm üreteceğini ise zaman gösterecek.