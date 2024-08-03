Sakinleşmek ve nefesimizi kontrol altında tutabilmek için derin derin nefes alıp veriyoruz. Bunu gerçekleştirirken başınızın döndüğünü hissettiniz mi? Eğer öyleyse endişe edilecek hiçbir şey yok, aksine her şey yolunda!

Derin derin nefes alıp vermek oldukça rahatlatıcı bir eylem olsa da bazen baş dönmesine sebep olabiliyor.

Çoğu kişi bu durumun sebebini anlamlandıramazken “acaba bir şeyleri yanlış mı yaptım?” yanılgısına düşüyor. Öyleyse bu baş dönmesinin sebebi ne?

Uzun süre derin nefes alıp vermek, vücutta hiperventilasyon adı verilen bir duruma yol açabiliyor.

Temiz havada da derin nefes alıp verdiğinizde bir baş dönmesi ya da mide bulantısı yaşayabilirsiniz. Bu durum aslında her şeyin kontrol altında olduğunu gösteriyor.

Hiperventilasyon sırasında normalden daha hızlı ve derin nefes alınıp veriliyor. Bu da kandaki karbon dioksit seviyesinin azalmasına neden oluyor.

Karbon dioksit, kanın pH dengesini korumak için önemli.

Bu yüzden de CO2 seviyesinin düşmesi, kanın alkalin hâle gelmesine yol açıyor. Kan pH'sının alkalinleşmesi, beyin kan damarlarının daralmasına ve beyne giden kan akışının azalmasına neden oluyor.

Beyne yeterince kan gitmediğinde ise baş dönmesi, sersemlik hissi ve bazen bayılma gibi semptomlar ortaya çıkabiliyor.

Endişe edilecek bir durum olmadığını belirttik, çünkü bu durum geçicidir ve genellikle saniyeler sürer. Fakat hiperventilasyonun sık tekrar etmesi veya baş dönmesi gibi semptomların şiddetli olması durumunda bir uzmana danışmanızda fayda var.

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