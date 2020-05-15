Nehirde Bulunan ve Üzerinde Sayılar Olan Esrarengiz Küpler

Bir adam, İngiltere’nin Coventry şehrindeki Sowe Nehri'nde, üzerine çeşitli sayıların oyulduğu 60 adet küçük kurşun küp buldu. Kaç yıllık olduğu henüz belirlenemeyen esrarengiz küplerin, bir Hindu astrolojik ritüelinin parçası oldukları tahmin ediliyor.

İngiltere’nin West Midlands bolgesinde yer alan Coventry şehrinde bulunan Sowe Nehri, çok ilginç bir keşfe sahne oldu. Küçük çocuklarıyla nehirde vakit geçiren bir adam, kuma gömülü bir halde 60 adet küçük kurşun küp ve bir adet metal para buldu. Üzerine sayıların oyulduğu ilginç cisimleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan adam, küplerin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştı.

Küplerin kökenine ilişkin henüz kesin bir bilgi yok, ancak bir Reddit kullanıcısı, cisimlerin bir Hindu astrolojik ritüelinin parçası olabileceğini iddia etti. Reddit kullanıcısına göre, Greko-Romen ve diğerlerinde olduğu gibi Hindu astrolojisinde de, gezegenlerin her biri ayrı bir temsile sahip.

Üzerinde sayı olan küplerin, bir Hindu astrolojik ritüelinin parçası olduğu tahmin ediliyor

Kurşunun Roma astrolojisinde bir tanrı olan Satürn ile bağlantılı bir unsur olduğu, Hindu astrolojisinde ise Ay’ın Dünya eksenini kestiği noktaya verilen isim olan Rahu ile ilişkili olduğu söyleniyor. İngiltere’ye nasıl ve ne zaman geldikleri büyük bir muamma olan küplerin üzerinde sudokuya benzer ızgaralar bulunuyor.

Reddit kullanıcısı, satır ve sütunlardaki sayıların Hint astrolojisinde matematiksel hesaplamalarla yapılan semboller uygulaması yantra ile bağlantılı olabileceğini söylüyor. Tapınaklarda veya evde tanrılara ibadet için yantra’lar, kişiye özel oniks bakır altın ya da gümüş olarak hazırlanıyorlardı.

Kurşun küplerin bulunduğu Sowe Nehri

Peki bilim insanları, herhangi bir bağlamsal bilgi olmadan, bu küplerin kaç yaşında olduğunu nasıl anlayabilirler? Uzmanlar, çok uzun bir süre kuşun eserleri tarihlendirmekte zorluk çektiler. En iyi bilinen ve en doğru sonuç veren tarihleme yöntemi olan radyokarbon tarihleme yöntemi, yalnızca 62.000 yaşından daha küçük materyalin yaşını ölçebiliyor. Kurşun, insanlık tarihi başladığından beri kullanılan bir element olduğu küpler herhangi bir tarihte yapılmış olabilir ancak radyokarbon tarihleme, bu tarihi ortaya çıkarabilir.

Diğer ayrıntılara gelince; küplerin İngiltere’deki bir nehre nasıl geldikleri, neden ritüelden sonra oraya atıldıkları ve tam olarak ne zaman kullanıldıkları belirsizliğini koruyor. Bu esrarengiz keşfe dair yeni detaylar ortaya çıktığı takdirde, sizi bilgilendirceğimizden emin olabilirsiniz.