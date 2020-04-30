Spinosaurusların Yüzen Dinozorlar Olduğu Ortaya Çıktı

Dinozor çağının en vahşi canlılarından olan spinosauruslar hakkında yapılan yeni bir keşif, bu canlıların karadan ziyade suda yaşadıklarını doğruluyor. Özellikle kuyruklarının iskelet yapısı, nehirlerde hızlı bir şekilde yüzmelerine olanak tanıyordu.

Gerek boyutu gerekse de görüntüsüyle en korkunç dinozor türlerinden biri olan Spinosauruslarla ilgili yeni bir keşif yapıldı. Dünyanın en esrarengiz dinozor türlerinden biri olan bu devasa canlıların yüzebildiği doğrulandı. Spinosaurus türüne ait bir fosilin kuyruk kısmına ulaşan bilim insanları, dinozorun milyonlarca yıl önce nehirlerde yüzmek için kuyruğunu kullandığını doğruluyor. Kuyruğunu bir balık gibi kullanarak hareket edebilen bu devasa hayvanlar, bu sayede bir su canlısı gibi hareket edebiliyordu.

Aslında bu dinozorların yüzebildiği daha önce keşfedilmişti, ancak yeni bulgular canlının suda tahmin edilenden de fazla kaldığını gösteriyor. Detroit Mercy Üniversitesi’nden paleontolog Nizar İbrahim, “Bu keşif gerçekten gözlerimizi dinozorların yeni dünyasına açıyor” şeklinde açıklama yaptı. “Bu keşif sadece bilinen bir hikayeye ekleme yapmıyor, tamamen yeni bir hikaye başlatıyor ve dinozorların gerçekten neler yapabildiğine dair bildiğimiz şeyleri önemli ölçüde değiştiriyor” diyen İbrahim, boyutlarıyla Tyrannous Rex’lere kafa tutan bu canlıların suyu tahmin edilenden çok daha etkin kullandığını açıklıyor.

Dinozorlar karadan çok suda mı yaşıyorlardı

Uzun yıllardan beri süren dinozor araştırmaları, karasal dinozorların su ortamlarında da yaşamış olabileceğine ihtimal veriyorlardı. Son dönemde ise bu fikir yerini daha çok sudaki hayatın karadaki hayata oranla daha çok olduğu yönünde evrilmeye başladı. Günümüzde çoğu araştırmacı, kuş olmayan dinozorların karada tahmin edilenden çok daha az dolaştığını, genelde suda yaşadıklarını düşünüyor.

Bununla birlikte döneminin en yırtıcı canlılarından olan spinosaurus, konuyu biraz daha karmaşık hale getiriyor. Bulunan kemikler, devasa dinozorun yarı su adaptasyonuna sahip olduğunu gösteriyor. Yapılan yeni araştırmalarla birlikte spinosaurusların kuyruğu, günümüzde yaşayan pek çok balığın iskelet yapısına benziyor. Bu sayede devasa yapıya sahip spinosauruslar suyun içinde rahatlıkla hareket edebiliyorlardı.

90 ila 100 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen kuyruk, spinosaursların suda yüzerken üreteceği itme kuvveti için yeterli kuvveti sağlayabiliyor. Başka bir deyişle, bu keşif dinozorların büyük bir kısmının yüzebileceğini doğruluyor. Nizar İbrahim, “Bu dinozor aktif olarak su içerisindeydi, sadece balıkları avlamak için sığ sularda kalmadı. Muhtemelen hayatının çoğunu suda geçirdi” şeklinde açıklama yaptı.