Nadir ve Ölümcül Bir Deri Hastalığı İlk Defa Tedavi Edildi

Bilim insanları, ölümcül bir bağışıklık hastası olan toksik epidermal nekroliz (TEN) için umut verici bir tedavi bulmuş olabilir.

Genellikle ilaçlara karşı vücudun tepki vermesiyle ortaya çıkan, deri ve mukozaları tutan ve şiddetli döküntüye neden olan Toksik Epidermal Nekroliz (TEN) adlı hastalığın çok ciddi sonuçları olabiliyor ve bu nadir rahatsızlığın sonucu ölüme kadar gidebiliyor.

Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nün liderliğinde gerçekleştirilen çalışmada, bu nadir hastalık ya da daha hafif bir formu olan Stevens-Johnson sendromundan muzdarip yedi hastada uygulanan tedavi sonucunda hastaların tamamı tedavi edildi. Hiçbir hastada yan etki de görülmediği belirtildi.

Her yıl yüzbinler etkileniyor

Bu hastalık dünya çapında her yıl bir ile iki milyon arasında değişen sayıda insanın hayatını etkiliyor. Yeni tedavi yöntemi, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisini baskılayan JAK inhibitörleri adlı sınıfta yer alan ilaçların kullanımına dayanıyor. Kanser tedavisi sırasında bu hastalığı geliştiren ve cildinin üçte birini kaybeden bir hasta da 16 günde tamamen iyileşti. Bu hastanın ölüm riski %60 olarak gösteriliyordu.

Araştırmacılar, hastalığın temelinde yer alan JAK/STAT adlı bağışıklık yolunun baskılanması ile ciltteki iltihaplanma ve hasarın durdurulabileceğini ortaya çıkardı. Bu çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Walter and Eliza Hall Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden Holly Anderton, “Bu tedaviyle hastalığın ilerlemesini hızlıca durdurabilmek, hasta bakımında büyük bir fark yaratacak” ifadelerini kullandı.

Araştırma Nature'da yayımlandı.