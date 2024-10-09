Kök hücre yöntemi ile tip 1 diyabet hastası insülin bağımlılığından kurtuldu. Tedaviye yönelik ileri aşama testlere geçilmiş durumda.

Dünyada bir ilke imza atan bir klinik çalışma, kök hücrelerin tip 1 diyabete yönelik ciddi bir tedavi sağlayabileceğine yönelik umut verici sonuçlar gösterdi.

Tip 1 diyabet, genellikle otoimmün bir hastalık olarak tanımlanır ve hastalar yaşam boyu insüline bağımlı hâle gelirler. Şimdiye kadar net bir tedavisi bulunamayan sorunla ilgili Çin'de gerçekleştirilen yeni deney, tüm bildiklerimizi baştan aşağı değiştirebilir.

Kök hücre tedavisi tip 1 diyabetin önüne geçebilir

Doktorlar genç bir kadının karın kaslarına yaklaşık 1,5 milyon insülin üreten hücre enjekte etti. Bu hücreler, hastanın kendi kök hücrelerinden dikkatlice yeniden programlanmıştı. Tedaviden iki buçuk ay sonra hasta ömür boyu bağımlı olduğu insülinden tamamen kurtuldu ve kan şekeri seviyesini normal aralıklarda tutmaya başladı. Nakilden dört aydan fazla bir süre geçtikten sonra ise vücudu, günün %98'inde kendi kendine yetecek kadar insülin üretmeye başladı.

Testlerin başarılı olması uzmanlar arasında ciddi yankı uyandırdı. Birçok uzman bu gelişmeyi tip 1 diyabet tedavisi yolunda önemli bir adım olarak değerlendirdi. Japonya'dan diyabet araştırmacısı Daisuke Yabe, bu buluşun diğer hastalar için de uygulanabilir olmasının muazzam bir etki yaratacağını belirtti.

Testler ileri aşamayla devam edecek

Tip 1 diyabet, bağışıklık sisteminin pankreastaki insülin üreten hücrelere saldırmasıyla ortaya çıkmakta. Geleneksel tedavi yöntemleri sınırlı başarıya sahip ve insülin üretimini ne yazık ki tamamen geri getirmiyor. Çin’deki araştırmacılar, hücreleri indüklenmiş pluripotent kök hücre hâline getirmek için yeni bir teknik geliştirdiler ve bu sayede daha fazla kontrol sağladıklarını belirtiyorlar.

Bu yeni tedavi yöntemi, fareler ve primatlar üzerinde başarıyla test edildikten sonra insan testleri için de onay aldı. Şu anda üç hasta klinik denemeye katılıyor ve sonuçlar oldukça umut verici.

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