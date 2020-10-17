Netflix, ABD’deki Gaziler Günü öncesinde yeni bir 2. Dünya Savaşı serisi üzerinde çalışmaya başlamıştı. The Liberator adlı bu seriden kısa tanıtım videosu geldi.

11 Kasım 2020’de ABD’de Gaziler Günü kutlanacak. Sık sık bir savaşa taraf olmasından kaynaklı ciddi sayıda gazi bulunan ABD’de pek çok eyalette resmi tatil de olan bu gün için Netflix de The Liberator isimli bir animasyon seri hazırlıyor.

The Liberator 2. Dünya Savaşı’nda geçen bir kısa seri olarak göze çarpıyor. Alex Kershaw’ın eseri The Liberator’un uyarlaması olan bu seride savaşı net olarak görebileceğiz. Kitabın tam adına baktığımızda da fragmanın uyumlu olduğunu söylemek mümkün.

Netflix’ten 2. Dünya Savaşı animasyonu

Kitabın tam adından geçen Bir 2. Dünya Savaşı Askeri’nin Sicilya Sahillerinden Dachau Kapıları’na 500-Günlük Yolculuğu ifadesi kitaptan -ve haliyle animasyon serisinden- ne beklememiz gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Fragman da aslında üstü kapalı şekilde asker olmaya ve savaş koşullarında insanın yaşadığı değişime odaklanıyor.

Oxford mezunu olan yazar ülkemizde çok tanınmıyor olsa da kitapları, özellikle ABD ve Avrupa’da oldukça çok satıyor. Gazetecilik de yapan yazar, bu eserde Felix Sparks adında Arizonalı bir askere odaklanıyordu. Dönemin tarihine ilgi duyanların da okuyabileceği kitapta gerçek detaylar kullanılmıştı. Zaten Sparks da gerçek bir asker ve hikaye onun anlatılarından yola çıkılarak oluşturulmuştu.

Tek kişi üzerinden anlatılan dev hikaye

Henüz Netflix dizisinin detaylarını bilmiyor olsak da kitapta Kershaw genel olarak tek bir adamın hikayesi üzerinden savaşı anlatmıştı. Sparks hikayesini anlatırken yeni detaylar hatırladıkça, yolculuğu kronolojik olarak ilerledikçe biz de detayları görüyorduk. Bu anlatımı dizide görüp göremeyeceğimiz ise şu anda belli değil.

Netflix’in yeni dizisinin çıkış tarihi de 11 Kasım olacak. Gerçekçi bir animasyon tekniği kullanıldığı görülen yapımın ne kadar ilgi göreceği ise merak konusu. Bakalım kitapların başarısı animasyona da yansıyacak mı?