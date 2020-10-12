Netflix'in Yeni Filmi Sherlock Junior'dan İlk Bilgiler Geldi

Netflix'in önümüzdeki dönemlerde hayata geçecek yeni Sherlock Holmes projesi Sherlock Junior'dan ilk bilgiler geldi. Aktarılanlara göre filmin senaryo tarafında tecrübeli isim Ehren Kruger ve Matt Kuzma yer alacak.

Son olarak Sherlock Holmes'ün kız kardeşinin maceralarını anlatan Enola Holmes filmini yayınlayan ABD merkezli medya devi Netflix, görünüşe göre Sherlock Holmes projelerine bir yenisini daha ekleyecek. Gelen yeni bilgilere göre şirket, 'Sherlock Junior' adında bir başka Netflix Orijinal filmi üzerinde çalışıyor.

Filmi kimin yöneteceği ya da hangi oyuncuların yer alacağı şimdilik bilinmiyor ancak projeye eklenen iki yazarın ismi paylaşıldı. Bu isimlerden ilki, aynı zamanda yapımcı da olan Amerikalı senaryo yazarı Ehren Kruger olacak. Yazar, Disney'yin kısa süre önce yeniden çekilen Dumbo versiyonu, Halka, Transformers: Age of Extinction ve Çığlık 3 gibi birçok popüler filmin senaryo kısmında yer almıştı.

Senaryo tarafında karşımıza çıkacak ikinci ismin ise daha önce Sony Picture Entertainment'ta görev alan Matt Kuzma olacağı söyleniyor.

Sherlock Junior'un konusu ne olacak?

Whats's on Netflix'e göre proje zaten bir süredir Netflix'in gündemindeydi ve yazarların bulunmasıyla birlikte ilk adımlar atıldı. Filmde edebiyat tarihinin en ikonik dedektiflerinden olan Sherlock Holmes ile davaları çözerken Sherlock'a yardımcı olan arkadaşı Dr. Watson'ın genç hallerini göreceğiz.

Paylaşılan raporda yer alan bilgilere göre filmde Sherlock Junior, tuhaf bir kayboluşun ve kasabalarındaki cadı lanetinin ardındaki gizemi çözmek için John Watson ile bir araya geliyor ve ikili yeni maceralara atılıyor. Filmle ilgili bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı ancak Netflix'in projeden umutlu olduğu söyleniyor.

Kısa süre önce yayınlanan Enola Holmes filmiyle hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not alan Netflix, bir yandan da Sherlock'a Londra'da suçları çözmesine yardımcı olan kimsesiz çocukların oluşturduğu bir çetenin hikayesinin anlatıldığı The Irregulars üzerinde çalışıyor. Dizinin önümüzdeki yıl Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.