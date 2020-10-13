Netflix CEO'su Minnoşlar'ı Savundu: Tartışmalar Şaşırtıcı

Netflix CEO'su Ted Sarandos, Minnoşlar filminin Avrupa'da hiçbir tartışma olmadan beyaz perdede gösterildiğini, 2020'nin ABD'sinde hikaye anlatımı sansürünün tartışılmasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Dünyanın en popüler çevrimiçi film ve dizi yayın servisi Netflix’in CEO koltuğunda oturan Ted Sarandos, ABD’nin Texas eyaletinde mahkemelik olan ve RTÜK’ün de Netflix’in Türkiye’deki kütüphanesinden kaldırmasına karar verdiği tartışmalı filmi Cuties/Minnoşlar’ı savundu. MIPCOM Online+ da konuşan Sarandos, filmin bu denli büyük bir tartışmaya neden olmasına şaşırdığını ifade ederken, filmin bazı ABD’liler tarafından çok yanlış anlaşıldığını belirtti.

“2020’de, ABD’de bir hikaye anlatımını sansürlemekle ilgili bir tartışma yapıyor olmamız biraz şaşırtıcı.” diyen Sarandos, “Bu hikaye ve film, Sundance'te hiçbir tartışma olmaksızın oynadı ve başarılı oldu. Hiçbir tartışma olmadan Avrupa’da da vizyona girdi.” şeklinde konuştu. Sarandos’a göre film, iyi bir hikayeye sahip ve ABD’liler, filme karşı aşırı hassasiyet gösteriyorlar.

Netflix, Minnoşlar yüzünden ABD’de mahkemelik oldu

Texas eyaletinde 23 Eylül’de yayınlanan iddianamede Netflix’in, “18 yaşından küçük, giyinik veya kısmen giyinik bir çocuğu cinsel organlarını ya da kasık bölgesini sergiler halde tasvir eden; ciddi, edebi, sanatsal, politik veya bilimsel bir değeri olmayan görsel materyalleri bilinçli olarak yayınladığı” öne sürülüyordu.

Neler olmuştu?

Her şey, Netflix’in Minnoşlar filmi için ilk tanıtım posterini yayınlamasıyla başladı. Posterde henüz 11-12 yaşında kız çocukları, bir sahnede twerk olarak adlandırılan ve cinsellikle bağdaştırılan bir dansı gerçekleştirirken görünüyorlardı. Söz konusu poster kısa sürede viral oldu ve Netflix eleştiri bombardımanına tutuldu. Netflix, gelen eleştiriler üzerine posteri yayından kaldırmış, filmin Netflix’teki açıklamasını değiştirmiş(!) ve hem poster hem de açıklama için özür dilemişti.