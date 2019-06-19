Netflix, 2019 Yılı Tavsiye Televizyonlar Listesini Yayımladı

Netflix, 2019 yılının tavsiye edilen televizyonlarını açıkladı. Samsung, Sony ve Panasonic, bu yıl tavsiye edilen televizyonlar listesinde bulunurken LG'nin listede olmaması şaşırttı.

Dizi ve film platformu Netflix, 2015 yılından beri düzenli olarak televizyon tavsiyelerinde bulunuyor. Belirli koşulları olan Netflix, bu koşulları sağlayan televizyon modellerini karşılaştırıyor ve bu karşılaştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Netflix, 2019 yılı için oluşturmuş olduğu televizyon tavsiyelerini paylaştı. Dilerseniz sonuçlardan önce televizyonların hangi kriterlere göre seçildiğini konuşalım.

Netflix'in toplamda 7 kriteri bulunuyor. Ancak bu 7 kriterden 3 tanesi, televizyonların Netflix tavsiyesi haline gelmesini sağlıyor. Bu 3 özellikten bir tanesi televizyonun açılma süresi ve televizyonun açık haldeyken bir uygulamayı ne kadar sürede açtığı. İkinci şart ise Netflix tuşu. Aslında bu kriter biraz taraflı denilebilir çünkü televizyon üreticileri Netflix uygulamasının tuşunu koymak zorunda değiller. Kısacası bir televizyonun kalitesi, Netflix tuşunun olup olmamasıyla belirlenemez. Üçüncü kural ise televizyonların kendi işletim sistemlerini ve Netflix uygulamasını ne kadar güncel kullandıkları. Televizyonların yazılımları çok eski ya da Netflix uygulaması belirli bir sürümden sonra güncellenememişse bu durum televizyonlar için eksi puan anlamına geliyor.

Netflix'in tavsiye ettiği televizyonlara bakacak olursak bizleri Sony, Samsung ve Panasonic karşılıyor. Panasonic'in VIERA serisi;

GX900

GX800

GX940 modelleri,

Samsung'un 8K ve 4K çözünürlüklü QLED serileri ile Premium UHD ve Lifestyle TV serilerinden;

Q950R

Q90R

Q80R/Q85R

Q70R

Q60R

The Frame (2019)

The Serif (2019)

RU8000 modelleri,

Sony'nin ise Brava televizyonlarından