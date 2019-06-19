Netflix, 2019 Yılı Tavsiye Televizyonlar Listesini Yayımladı

Dizi ve film platformu Netflix, 2015 yılından beri düzenli olarak televizyon tavsiyelerinde bulunuyor. Belirli koşulları olan Netflix, bu koşulları sağlayan televizyon modellerini karşılaştırıyor ve bu karşılaştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Netflix, 2019 yılı için oluşturmuş olduğu televizyon tavsiyelerini paylaştı. Dilerseniz sonuçlardan önce televizyonların hangi kriterlere göre seçildiğini konuşalım.
Netflix'in toplamda 7 kriteri bulunuyor. Ancak bu 7 kriterden 3 tanesi, televizyonların Netflix tavsiyesi haline gelmesini sağlıyor. Bu 3 özellikten bir tanesi televizyonun açılma süresi ve televizyonun açık haldeyken bir uygulamayı ne kadar sürede açtığı. İkinci şart ise Netflix tuşu. Aslında bu kriter biraz taraflı denilebilir çünkü televizyon üreticileri Netflix uygulamasının tuşunu koymak zorunda değiller. Kısacası bir televizyonun kalitesi, Netflix tuşunun olup olmamasıyla belirlenemez. Üçüncü kural ise televizyonların kendi işletim sistemlerini ve Netflix uygulamasını ne kadar güncel kullandıkları. Televizyonların yazılımları çok eski ya da Netflix uygulaması belirli bir sürümden sonra güncellenememişse bu durum televizyonlar için eksi puan anlamına geliyor.
Netflix'in tavsiye ettiği televizyonlara bakacak olursak bizleri Sony, Samsung ve Panasonic karşılıyor. Panasonic'in VIERA serisi;
- GX900
- GX800
- GX940 modelleri,
Samsung'un 8K ve 4K çözünürlüklü QLED serileri ile Premium UHD ve Lifestyle TV serilerinden;
- Q950R
- Q90R
- Q80R/Q85R
- Q70R
- Q60R
- The Frame (2019)
- The Serif (2019)
- RU8000 modelleri,
Sony'nin ise Brava televizyonlarından
- A9G/AG9
- X95G/XG95
- X85G/XG85 modelleri, Netflix'in tavsiye eden televizyonları arasında olmayı başardı.