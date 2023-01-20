Netflix, güncel abone sayısını ve geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kaç para kazandığını açıkladı. 2022'nin ilk yarısında gelir ve abone kaybı yaşayan platform, kötü günleri geride bırakmış gibi görünüyor.

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, 2022'nin son çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayınladı. Netflix'in paylaştığı rakamlar, önceki çeyrek dönemlerde yaşanan gelir ve abone kaybının sona erdiğini gözler önüne seriyor.

Netflix'in açıklamasına göre platformun abone sayısı, son çeyrekte 7.7 milyon artışla 230.8 milyona ulaştı. Netflix ile ilgili yapılan analizler, abone artışının 4.5 milyon seviyesinde olacağını gözler önüne seriyordu. Böylelikle beklentiler aşılmış oldu. Bu da Netflix hisselerine olumlu yansıdı.

Netflix, son 3 ayda 7.9 milyar dolar kazandı

Netflix, 2022'nin son çeyreğinde 7.9 milyar dolar para kazandı. Bu gelir, 2021 yılının aynı döneminden yüzde 1,9 fazla. Ancak karlılık söz konusu olduğunda durum değişiyor. Netflix'in karı, önceki yılın aynı döneminden yüzde 91 düşük. 2021'in son çeyreğinde 607 milyon dolar kar ederken, 2022'nin son çeyreğindeki kar sadece 55 milyon dolardı.

Netflix'teki bu kar değişimi, yönetimsel bazı değişikliklere neden oldu:

Konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde, 2022'nin sallantılı bir yıl olduğu ancak 2023 yılında her şeyin çok daha iyiye gideceği ifade edildi. Ayrıca şirket, bu yılın ilk çeyreği için 8.2 milyar dolar gelir elde edeceği tahmininde bulundu. Son olarak; yapılan açıklamanın yatırımcıları memnun ettiğini de belirtelim. Gün sonunu 315.78 dolarla kapatan Netflix hisseleri, açıklamalara paralel olarak yüzde 6'dan fazla artış gösterdi.

Pek çoğumuz hatırlamak istemese de Netflix, geçtiğimiz gün Türkiye'deki abonelik ücretlerine zam yapmıştı:

Hala Netflix aboneliğini iptal etmemiş koca yürekli okurlarımız için Netflix film ve dizi önerilerimiz: