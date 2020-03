Altered Carbon dizisinin ikinci sezonu yakın zaman önce yayınlanmıştı. Dizinin üçüncü sezonu gelene kadar aradaki boşluğu doldurmak isteyenler için Resleeved adlı bir anime geliyor. Animenin ilk fragmanı yayınlandı.

Altered Carbon dünyası gittikçe genişliyor. Netflix’in dünya çapında popüler olan yapımı, geçtiğimiz ay yeni sezonuyla seyircilerin karşısına çıkmıştı. Serinin başrolündeyse Falcon rolüyle tanıdığımız Anthony Mackie yer alıyordu.

Seriye hâkim olmayanlar için özetlemek gerekirse Altered Carbon, kişilerin bilinçlerini bir diske kaydettikleri ve bu disk yardımıyla hafızalarını, kişiliklerini yeni 'kılıflara' yani yapay olarak üretilen bedenlere aktardıkları bir yapımdı.

Altered Carbon’un animesi geliyor:

Altered Carbon’un yeni sezonunun yayınlanmasının ardından Netflix, serinin bir de yan filminin çekileceğini duyurmuştu. Altered Carbon: Resleeved adlı animasyon filmiyse oldukça umut verici bir fragmana sahip. Zaten yapımda Dai Sato imzası var ki kendisini anime efsanesi olarak tanımlanan Cowboy Bebop, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex gibi eserlerden hatırlıyoruz.

Animede bir kez daha karakterimiz Takeshi Kovacs’ı başka bir gezegende, Latimer’da görüyoruz. Bu defa Kovacs bir dövme sanatçısını korurken bir yandan da bir Yakuza patronunun ölümünü araştırıyor. Kovacs, bu iş için oldukça ciddi askeri ekiplerle de başa çıkmak zorunda kalıyor.

Filmin 2. sezondan öncesini mi yoksa sonrasını mı ele aldığı bilinmiyor. Tahminlerse ikinci sezondan sonrasında geçen bir yapım olduğu yönünde. Altered Carbon dizisinin ikinci sezon finalini izlemiş olanlar bu konuda daha kesin yorumlar yapacaktır.

Aksiyona doyuran fragman:

Altered Carbon: Resleeved’in ilk fragmanında Blade Runner filmlerini andıran bir estetik anlayışı karşımıza çıkıyor. Ayrıca Japon Cyberpunk animelerine ve tasarımlarına yabancı olmayan insanlar için tarz oldukça tanıdık gelecektir.

Animasyonda 2D ve 3D olarak tasarlanmış sahneler arasındaki geçiş, hikâye anlatımına farklı bir tat katmış gibi duruyor. Türe yabancı olmayan Dai Sato, geçmiş tecrübelerinden oldukça yararlanmışa benziyor. Fragmanda aksiyon zirveye çıkarken ortalık kan gölüne dönüyor. Altered Carbon: Resleeved, 19 Mart’ta Netflix'te olacak.