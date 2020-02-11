Altered Carbon'un İkinci Sezonundan İlk Fragman Paylaşıldı

Netflix’in 2018’de yayınladığı bilim kurgu dizisi Altered Carbon’un ikinci sezonunun ilk fragmanı paylaşıldı. Dizinin ikinci sezonu, ilk sezon finalinden 30 sene sonrasında geçiyor ve Takeshi Kovacs’ın hikâyesini anlatıyor.

Şubat 2018’de Netflix’in izleyicilerine sunduğu Altered Carbon’un ikinci sezonu için ilk fragman paylaşıldı. Dizinin ikinci sezonu, oldukça uzun bir sıçramayla ilk sezon finalinden yaklaşık 30 yıl sonrasını anlatacak.

İkinci sezonda Takeshi Kovacs’ın (Anthony Mackie), Quellcrist’i (Renee Elise Goldsberry) arayışını izleyeceğiz. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla Kovacs, bu hedefine de ulaşacak. Ayrıca ikinci sezonda da bol bol aksiyon izleyeceğiz gibi gözüküyor.

Altered Carbon 2. sezon fragmanı:

İkinci sezonun büyük bir kısmını, Takeshi’nin Quellricst’i ararken Quellricst’in başından geçenler oluşturacak. İkinci sezonun resmi tanıtım yazısı ise şöyle:

“İkinci sezon, birinci sezondan 30 yıl sonrasında geçecek. Seçkin yıldızlararası savaşçı grubunun hayatta kalan tek üyesi olan Takeshi Kovacs, kayıp aşkı Quellcrist Falconer’ı arama görevine devam eder. Gezegenleri ve galaksiyi aramakla geçen on yıllar sonrasında Kovacs, Quell’i bulmak için kendi gezegeni olan Harlan’ın Dünyası’na geri döner. Geçmişi peşini bırakmayan ve bir dizi vahşice işlenmiş cinayeti çözmekle sorumlu olan Kovacs, cinayetleri çözme ve Quell’i bulma görevleri arasında afallar.”

Altered Carbon’un ikinci sezonunda Anthony Mackie, Renee Elise Goldsberry, Lela Loren, Simone Missick Chris Conner, Dina Shihabi ve Torben Liebrecht yer alacak. Will Yun Lee ve James Saito da ikinci sezonda kendilerini tekrar izleyeceğimiz oyuncular olacak.

Siz Altered Carbon’un ikinci sezon fragmanını nasıl buldunuz? Dizinin ikinci sezonunu da izlemeyi düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.