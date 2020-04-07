Netflix, Yeni Ebeveyn Denetimi Özelliklerini Duyurdu

Dijital yayın platformu Netflix, son dönemlerde kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda ebeveyn kontrolünü artıracak yeni özelliklerini duyurdu. Yeni özellikler sayesinde ebeveynlerin, çocukları üzerinde kontrolleri artacak.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de PIN korumalı içerikler gibi yeni özellikler sunarak ebeveyn denetimini artıran Netflix, şimdi de benzer özellikleri dünya genelindeki kullanıcılar için sunuyor. Ülkemizde de kullanılacak olacak bu özelliklerle ebeveynlerin, çocukları için en doğru içeriği bulmasına yardımcı olunacak.

Dijital yayın devinin içinde bulunduğumuz karantina döneminde getirdiği bu özellikler, milyonlarca çocuğun psikolojisini olumsuz yönde etkileyecek içeriklere yanlışlıkla erişmesini önleyecek. Dilerseniz gelin platforma eklenen yeni ebeveyn denetimlerine daha yakından bakalım.

Netflix’ten ebeveyn denetimini artıracak yeni özellikler:

Üyelerden gelen geri bildirimleri dikkatle inceleyen Netflix, bu kapsamda çok istenen özelliklerden olan bireysel profillere PIN koruması özelliğini platforma ekledi. Bununla birlikte ebeveynler artık çocuklarına uygun olmadığını düşündüğü içerikleri filtreleyebilecek ve ‘Oynatmaya Devam Et’ seçeneğini devre dışı bırakabilecek. Böylece bir içerik sona erdiğinde birkaç saniye sonra diğer içerik otomatik olarak başlamamış olacak. Şirket tarafından paylaşılan blog yazısında platformun yeni özelliklerinden şu şekilde bahsedildi:

Çocukların kullanmasını önlemek için bireysel profillere PIN koruması tanımlayabilirsiniz.

tanımlayabilirsiniz. Yaşlarına uygun olmayan içerikleri filtreleyerek çocukların Netflix deneyimini özelleştirebilirsiniz.

filtreleyerek çocukların Netflix deneyimini özelleştirebilirsiniz. Herhangi bir dizi veya filmi kaldırmak için filtre kullanabilirsiniz. Bu filtre kullanıldığında engellenen içerikler o profilde görünmez.

için filtre kullanabilirsiniz. Bu filtre kullanıldığında engellenen içerikler o profilde görünmez. Hesap ayarları içerisindeki ‘Profil ve Ebeveyn Kontrolleri’ bölümünü kullanarak her profilin ayarlarını kolayca inceleyebilir; çocuklarının onlar için oluşturulan profilde neler izlediklerini görebilir ve çocuk profillerinde bölümlerin otomatik oynatma özelliğini kapatabilirsiniz.

Koronavirüs nedeniyle pek çok insanın eve hapsolduğu ve Netflix gibi platformlarda vakitlerini harcadığı bu günlerde, Netflix’in ebeveyn denetimini artıracak yeni özelliklerinin oldukça isabetli bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Platformun yeni özellikleri sayesinde çocukların artık görmemesi gereken içeriklere ulaşma imkânı da minimum seviyeye indirilmiş oldu.