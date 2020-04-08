İnternet üzerinden en güncel film ve dizileri izlememize olanak tanıyan Netflix'te artık profiller kilitlenebiliyor. 4 haneli şifre ile kilitlenen profillere aynı hesaptaki diğer kullanıcılar erişim sağlayamıyor.

Kişisel verilerimizin isteğimiz dışında başkalarının ve özellikle kötü amaçlı kişilerin eline geçmesini engellemek için kullanıyor olduğumuz uygulama ve platformlar üzerindeki gizlilik ayarlarımızı iyi yönetmemiz gerekiyor.

Aynı hesap içerisinde birden fazla kişinin servisten yararlanabilmesine olanak tanıyan Amerikan medya hizmetleri sağlayıcısı ve prodüksiyon şirketi Netflix'te diğer kişilerin profillerine erişip ne izlediklerine göz atılabiliyordu. Netflix'in yeni özelliğiyle beraber artık aynı hesap altındaki Netflix kullanıcılarının/profillerinin, diğer profillere erişim sağlamasına engel geliyor.

Netflix profilleri artık kilitlenebiliyor.

Yeni tür koronavirüs sebebiyle evlerimizde kendimizi karantina altına aldığımız ve virüsün yayılmasına engel olmaya çalıştığımız şu günlerde vaktimizi kitap okuyarak, oyun oynayarak, televizyon izleyerek veya film/dizi seyrederek geçiriyoruz.

Film ve dizi izlemek için en çok kullanılan platform olan Netflix, kullanıcılarının kişisel verilerinin güvenliğini artıran yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Netflix'in yeni özelliğiyle beraber aynı hesabı kullanan kullanıcılar, profillerine 4 adet rakamdan oluşan bir PIN koruması koyabiliyor.

Özellikle aileler için uygun fiyat uygulayan Netflix'in bu özelliği platformuna eklemesi, aynı hesap altında birden çok profil kullanan aileler içerisindeki bireylerin özel hayatını güvence altına alıyor. Aynı hesapta çocuk profiline sahip olan aile bireyleri, kendi profillerine PIN koruması uygulayarak çocuk profilinin diğer profillere erişim sağlayabilmesinin önüne geçebiliyor.

Netflix profili için PIN koruması nasıl aktifleştirilir?

Netflix üzerinde PIN koruması ne yazık ki sadece internet tarayıcısı ile etkinleştirilebiliyor. Ancak bir kez etkinleştirildiğinde PIN koruması; mobil, internet tarayıcı, tablet, masaüstü uygulaması dâhil olmak üzere bütün platformlar üzerinde aktif hâle geliyor.

PIN korumasını profiliniz için etkinleştirmek için bir internet tarayıcısı aracılığıyla Netflix.com adresine gidin ve hesaba giriş yapın.

Ekranın sağ üst kısmında bulunan seçeneğe tıklayıp "Hesap"ı seçin.

Açılan pencerede "Profil ve Ebeveyn Kontrolleri" adımına gelin ve "Profil Kilidi" seçeneğine tıklayın.

Hesap şifrenizi girerek doğrulamayı gerçekleştirin.

Gelen ekranda "(profil adınız) adlı profile erişim için PIN kodu girilmesini iste." seçeneğini işaretleyin ve kendinize özel bir PIN kodu girin.

Kaydet butonuna tıklamanızla beraber Netflix profilinize erişilmek istenildiğinde belirlemiş olduğunuz 4 haneli PIN korumasının girilmesi istenecek. Tüm platformlardaki Netflix erişimleri için geçerli olan PIN kodunuzu unutmamaya özen gösterin.