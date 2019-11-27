Android Pie Olmayan Samsung Telefonlarda Bixby Olmayacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Pie'dan önceki Android sürümlerini kullanan cihazlarında Bixby desteğini sonlandırmayı planlıyor. Söz konusu değişikliğin, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Samsung ürünleriyle ilgili yaptığı haber ve raporlamalarla bilinen SamMobile internet sitesi, Güney Koreli şirketin Android Pie işletim sisteminden önceki sürümleri kullanan cihazlarında Bixby Voice desteğini sonlandıracağını iddia etti.

Habere göre bu değişiklik, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek. Söz konusu tarihten itibaren Android 7 Nougat veya Android 8 Oreo ile çalışan Galaxy S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, Note 8 ve A9 (2018) modelleri, sesli asistan Bixby desteğini kaybedecek. Dolayısıyla bu cihazlardan birine sahipseniz ve hala Nougat veya Oreo kullanıyorsanız, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Bixby'nin sesli asistan özelliklerinden faydalanamayacaksınız.

Kısacası sesli asistanı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, cihazınızı Android 9.0 Pie sürümüne güncellemenizde fayda var. Ek olarak, bu değişiklikten henüz Android 8.1 Oreo'dan güncelleme yapmamış Galaxy Note 9 sahiplerinin etkilenmeyeceğini de söyleyelim.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Galaxy S9 ile tanıtılan Bixby 2.0, selefine göre çok daha işlevsel bir sesli asistan desteği sağlıyor. Yeni bir ses etkileşimi kullanıcı arayüzü ve daha iyi konuşma diline sahip olacak olan Bixby 2.0, bu sayede kullanıcılara eskiye oranla çok daha hızlı yanıt verebilecek.

Samsung ayrıca geliştiricilerin Bixby Developer Studio kapsamında, geliştirdikleri projelerin kullanıcılar tarafından erişilebilmesini sağlayan Bixby uygulama mağazası Bixby Marketplace’i geçtiğimiz haziran ayında piyasaya sürmüştü.