Netflix, App Store ile ödeme yapılmasını tamamen yasaklamaya karar verdi. Bazı ülkelerdeki kullanıcılar, yeni bir ödeme yöntemi kullanmak zorunda kalacaklar. Peki Netflix, neden böyle bir karar aldı?

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, bazı ülkeler için dikkat çeken bir karara imza attı. Şirket, aboneliklerini App Store üzerinden güncelleyen kullanıcılar için yeni bir ödeme yöntemi kullanmalarını isteyecek. Hâl böyle olunca kullanıcılar, App Store üzerinden abonelik yenilemesi yapamayacaklar. Peki Netflix, ne oldu da böyle bir karar aldı?

Aslına bakacak olursak bugün, Netflix'e yeni abone olmaya kalktığınızda zaten App Store üzerinden ödeme yapamazsınız. Platform, bunu 2018 yılında kaldırdı. Ancak görünen o ki 2018'den önce Netflix'e abone olan bazı kullanıcılar, hâlâ App Store üzerinden ödeme yapıyorlar. Hâl böyle olunca Netflix, radikal bir karar aldı ve bu uygulamayı tamamen sonlandırmak istedi. İşte bugün yapılan açıklama da tam olarak bununla ilgili.

Netflix, bu hamle ile yüzde 15'lik komisyon kesintisinden tamamen kurtulacak

Netflix'in App Store ile bağlarını tamamen kopartmasının nedeni, Apple'a ödemek zorunda olduğu komisyon. Belki bilenler vardır; Netflix, App Store üzerinden yapılan ödemelerin yüzde 15'ini Apple'a komisyon olarak ödüyor. İşte App Store ödemelerinin tamamen kapatılması, bu durumun ortadan kalkmasını sağlayacak. Platform artık Apple'a kâr payı vermeyecek.

Netflix'in App Store kararının hangi ülkeleri kapsayacağı tam olarak belli değil. Konuyla ilgili açıklama, Netflix'in ABD'deki sitesinde paylaşıldı ve "bazı ülkeler" ifadesine yer verildi. Yani uygulamanın ABD'deki kullanıcıları ilgilendireceği kesin. Ancak diğer ülkelerden kastın ne olduğu şimdilik bilinmiyor.