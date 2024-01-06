Normal şartlarda Netflix abonesi olduğunuz sürece oyun kütüphanesine erişebiliyorsunuz. Fakat şirket, buradan da para kazanmanın yolunu arıyor.

Dünyanın en popüler dizi ve film platformu olarak bilinen Netflix, kütüphanesine video oyunlarını ekleyerek pek hitap etmediği bir kitleyi platforma çekmişti. Bu video oyunları arasında, Netflix’in kendi oyunları haricinde GTA: Definitive Edition serisi ve Hades gibi sağlam yapımlar da var. Şu anda bunların tümü platform üzerinden oynanabiliyor.

Fakat WSJ’nin haberine göre Netflix, kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen bu yeni özellikten bir getiri elde etme peşinde. Zira hem kütüphaneyi genişletmek hem de Night School Studio ve diğer ortaklık yapılan geliştiriciler düşünüldüğünde Netflix, oyun tarafına aşağı yukarı 1 milyar dolar yatırım yaptı.

Netflix, abonelikle oynanan oyunlardan nasıl para kazanacak?

WSJ haberinde yer verilen kaynaklar, oyunlardan gelir elde etmek isteyen Netlix’in birden fazla seçeneği değerlendirdiğini belirtiyor. Bunlardan ilki, oyun içi harcamalar sunmak. Kendi oyunlarında buna yer vermesi beklenen şirket, uzun vadede büyük bir gelir elde edebilir.

Bir diğer seçenek ise belli başlı oyunlar için ekstra ücret talep etmek. Şu anda Netflix abonesi olduğunuz sürece kütüphaneden istediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Fakat şirket bu yöntemi seçerse, belli başlı oyunlar için ekstra ücret ödemeniz gerekecek. Bunun da GTA gibi büyük bütçeli serileri kapsayacağını düşünüyoruz.

Son olarak da reklamlı Netflix aboneliğine reklamlı oyunları getirme seçeneği var. Bu da reklamları dert etmeyenlere oyun imkânı sunarken platformun da kazanmasını sağlayacaktır.

Netflix’in genel olarak oyunculuk tarafına büyük yatırımlar yaptığını görüyoruz fakat bunlar sadece oyun kütüphanesiyle kısıtlı değil. Zira televizyon üzerinden, telefonumuzu kontrolcü olarak kullanarak oyun oynamamızı sağlayacak bir teknoloji üzerinde de çalışılıyor. Bu da Netflix uygulamasında bulunan bir kodla ortaya çıkmıştı.

Sizce platformun oyun tarafı başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.