Netflix’in Ücretsiz Olarak Yayınladığı 10 Belgesel

Karantina günlerinde hem öğrenci ve öğretmenlere yardımcı olmak hem de evde kapalı kalanların vakitlerini daha verimli geçirmeleri için Netflix tarafından Youtube kanalında ücretsiz olarak yayınlanan 10 belgeseli listeledik.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle mümkün olduğunca evlere kapandığımız şu günlerde pek çok şirket, mevcut hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de dünyanın en popüler dizi ve film platformu Netflix. Netflix geçtiğimiz günlerde 10 belgeselini Youtube kanalında ücretsiz olara yayınladığını açıklamıştı.

Netflix tarafından yayınlanan 10 belgesel, 14 farklı dilde altyazı seçeneği ile izleyicilere sunuldu. Doğa, insan, sanat gibi pek çok farklı konuda olan bu belgeselleri ücretsiz olarak izlemek mümkün. Sizin için Netflix tarafından Youtube kanalında ücretsiz olarak yayınlanan 10 belgeseli listeledik ve izleme seçiminize yardımcı olmak için konularından bahsettik.

Netflix ücretsiz belgeselleri:

Our Planet

Chasing Coral

13TH

Knock Down The House

Period. End Of Sentence

The White Helmets

Zion

Explained

Abstract: The Art of Design

Babies

Our Planet

IMDb Puanı: 9.3

Konusu: Dünyadaki habitat çeşitliliği

2019 yılında yayınlanan Our Planet, Netflix’in en sevilen belgesel dizilerinden bir tanesi. Dizi, sizi her bölümde dünyanın farklı bir noktasına götürüyor ve oradaki canlı hayatını daha önce hiç görmediğiniz kadar yakından gösteriyor. Bu coğrafyalar kimi zaman eğlenceli kimi zaman ise aksiyon oldu oluyorlar.

Chasing Coral

IMDb Puanı: 8.1

Konusu: Mercan resiflerinin gizemli kayboluş öyküsü

2017 yılında yayınlanan Chasing Coral heyecan dolu bir belgesel film. Okyanuslardaki mercan resiflerinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmaya başladığını keşfeden bilim insanları, dalgıçlar ve fotoğrafçılardan oluşan bir ekip, bu kayboluşun ardındaki nedeni bulmaya çalışıyorlar.

13TH

IMDb Puanı: 8.2

Konusu: ABD adalet sistemine eleştirel bir bakış

2016 yılında yayınlanan bu belgesel filmde Amerika Birleşik Devletleri’nin adalet sistemi derinlemesine bir şekilde irdeleniyor. Mahkemelerde ve cezaevlerinde uygulanan ırksal eşitsizlik, kolluk kuvvetlerinin yaptığı ayrımcı uygulamalar ve bu durumun sokaktaki etkileri mercek altına alınıyor.

Knock Down The House

IMDb Puanı: 6.9

Konusu: Kadın siyasetçilerin kongre yarışı

2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan kongre seçimlerine katılan kadın adaylar üzerine bir belgesel film. Belgesel, kongre seçimlerine katılan 4 kadın aday üzerinden ABD seçim sürecini anlatıyor, siyasette kadının yerini nedir sorusuna odaklanıyor ve bu işin bir de hiç düşünülmeyen duygusal yönünü izleyiciyle buluşturuyor.

Period. End Of Sentence

IMDb Puanı: 7.4

Konusu: Hintli kadınların özgürlük mücadelesi

Menstrüasyon damgalama uygulamasının hala devam ettiği Hindistan’ın kırsal kesiminde bir grup Hintli kadın yeni bir makine sayesinde hijyenik ped üretmeye başlarlar. Bu yeni üretim sayesinde kadınlar hem sosyal hem de ekonomik alanda özgürlük elde ederek bir var olma mücadelesinin içine girerler.

The White Helmets

IMDb Puanı: 7.5

Konusu: Suriye’nin yardım gönüllüleri

2016 yılında yayınlanan bu kısa belgesel filmde Suriye’de yaşanan insanlık dramı yakından inceleniyor. Savaşın en ağır yükünü çeken ve evleri bombalamalar nedeniyle başlarına yıkılan sivilleri göçük altından çıkarmak yine beyaz kasklı, kahraman yardım gönüllülerine düşüyor.

Zion

IMDb Puanı: 7.2

Konusu: Engelsiz bir güreşçinin başarı hikayesi

Zion Clark, bacaksız olarak doğan ve yıllar boyu koruyucu bakımda kalan bir gençtir. Bu gencin kendini bulması ve rekabet gücünü ortaya koyması güreş ile tanışmasıyla başlıyor. 2018 yılında yayınlanan bu kısa belgesel filmin bir de Sundance Film Festivali adaylığı buluyor.

Explained

IMDb Puanı: 8.0

Konusu: İnsanlığa dair merak edilen tüm sorulara yanıt aranıyor

2018 yılında yayınlanmaya başlayan bu belgesel dizi ne zaman biter bilinmez. Çünkü Explained’de insanlığa dair merak edilen tüm sorular açıklanmaya çalışılıyor. Bilim, spor, sanat, tarih ve daha pek çok konu hakkında merak edilenler mercek altına alınıyor ve her bölümde farklı bir konu açıklanıyor.

Abstract: The Art of Design

IMDb Puanı: 8.4

Konusu: Dünyamızı şekillendiren dahi tasarımcılar

Günümüz dünyasında sanatın değişimi ve bu değişimin günlük hayata etkilerini konu alan bir belgesel dizi. Dizi boyunca her bölümde farklı bir sanatçı ve sanat dalı inceleniyor. Her sanatçı farklı bir disiplin üzerine çalışıyor ve her biri biz farkında bile olmadan hayatımızın bir noktasına dokunuyor.

Babies

IMDb Puanı: 7.0

Konusu: Bebekler hakkında merak edilen her şey

Babies belgesel dizisinde bebekler hakkında bilinmeyen yönler ortaya çıkıyor. Bir bebek doğduğunda ne hisseder, dünyayı nasıl algılar, ilk adımları nasıl atar, ilk kelimesini nasıl söyler gibi merak edilen sorular, uzun yıllar süren bilimsel çalışmalarla ortaya çıkıyor ve bu belgesel dizi ile izleyiciyle buluşuyor.

Öğretmen, öğrenciler, vaktini verimli geçirmek isteyen ya da sadece farklı bir şeyler izlemek isteyenler için Netflix tarafından Youtube üzerinden ücretsiz olarak yayınlanan 10 belgeseli listeledik. Bu belgeseller sayesinde belki hep merak ettiğiniz bir konuda aydınlanabilir ya da daha önce hiç duymadığınız bilgiler öğrenebilirsiniz.