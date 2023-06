Netflix, şimdi de yemek sektörüne giriyor. Şirket, platformdaki sevilen şovlarından şeflerin yer alacağı ilk restoranını 30 Haziran'da açacağını duyurdu.

Netflix, dünya çapındaki milyonlarca abonesiyle en popüler sinema ve dizi platformlarından biri. Ancak, şirket sadece film ve dizi sektöründe yer almıyor, başka hamlelerle de karşımıza çıkıyor. Örneğin geçtiğimiz yıl, oyun sektörüne de girmişti.

Şimdi ise Netflix’ten çok farklı bir adım geldi. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri’nde bir restoran açacağını ve bir ilke imza atacağını duyurdu.

İlk Netflix restoranı olacak Netflix Bites, sevilen yemek şovlarından şefleri ağırlayacak

Şirketin açıklamalarına göre “Netflix Bites” ismi verilen restoran, Los Angeles şehrinde 30 Haziran 2023 tarihinde açılacak. Restoranın en çok dikkat çeken yanı ise sevilen Netflix dizilerinden izler taşıyacak olması.

Netflix Bites’ta, platformun “Chef’s Table”, “Is it a Cake?”, “Nailed It!” ve Iron Chef: Quest for an Iron Legend” ve diğer popüler yemek şovlarından şefler yer alacak. Müşteriler, izledikleri bu programlardaki yemekleri restoranda deneyimleme fırsatı bulacak.

Netflix’e göre şefler, müşterilere “eşi benzeri olmayan” özel bir tadım menüsü hazırlayacak. Netflix Bites menüsünde nelerin olacağı ve nasıl bir fiyatlandırmanın yer alacağı bilinmiyor. Restoranın, sınırlı süreliğine açık olacağını ve belli saat aralıklarında haftanın yedi günü hizmet vereceğini ekleyelim.

Netflix ilk kez sevilen yapımlarını gerçek hayata getirmiyor. Şirket, daha önce New York’ta Stranger Things’in "Upside Down" ismi verilen dünyasını deneyimlenmesini sağlayan bir alan açmıştı.

Öte yandan yine New York’ta La Casa de Papel dizisinin deneyimlenmesine imkan tanınmıştı. Ayrıca şirket, 2022’de birçok film ve diziden ürünler taşıyan ilk mağazasını da açmıştı. Ancak restoran hamlesi, şirketin ilk kez yemek sektörüne girmesini sağladı.