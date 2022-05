Netflix CEO'su Ted Sarandos, platformun bir süredir gündemden düşmeyen transseksüel tartışmaları ile ilgili konuştu. Platformu savunan Sarandos, dikkat çeken bir de çıkış yaptı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, tarihinin en karmaşık dönemlerinden geçiyor gibi görünüyor. Zira şirket, Nisan 2022'de 10 yıllık süreçte ilk kez abone kaybettiğini açıkladı. Bununla birlikte, şirketin hisse senetleri de akılalmaz seviyede düşmüş durumda. Bundan bir yıl önce, 1 Haziran 2021'de 500 dolardan işlem gören Netflix hisseleri, bugün 195 dolar seviyelerinde dolaşıyor. Şirketin yalnızca Nisan 2022'den bugüne kadarki hisse senedi değer kaybı yüzde 75'lere ulaşmış durumda...

The New York Times'a röportaj veren Netfix CEO'su, şirketin geldiği durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda Nisan 2022 ve sonrasındaki yüzde 75'lik değer kaybını "korkunç", "utanç verici" ve "hayal kırıklığı" şeklinde yorumlayan CEO Ted Sarandos, kısa bir süre önce yaşanan Dave Chappelle ve Ricky Gervais tartışmalarını da değerlendirdi.

"ABD'de bile sansür uygulayacak olursak, Orta Doğu'da ne yapacağız?"

Hatırlayanlarınız olacaktır; Netflix, son bir yıldır bazı garip tartışmaların içerisinde. Bunlardan bir tanesi, daha geçtiğimiz hafta gündeme gelen Ricky Gervais'in stand-up gösterisiydi. Gervais, bu gösteri sırasında transseksüel bireylerle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuş ve tepkilerin merkezine yerleşmişti. Benzer bir durum geçtiğimiz yıl Dave Chappelle'in stand-up gösterinde de yaşanmıştı. Netflix CEO'su Ted Sarandos, The New York Times'a verdiği röportajda her iki komedyeni de savundu.

Sarandos, ifade özgürlüğünün ABD kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Ona göre herkes için bir şeyler yapmaya çalışılıyordu ancak her şeyin herkese uygun olması mümkün değildi. "ABD'de bile sansür uygulayacak olursak, Orta Doğu'da ne yapacağız?" şeklinde önemli bir çıkış yapan CEO, transfobi tartışmalarının gereksiz yere uzatıldığını ima etmiş oldu.