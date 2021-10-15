Netflix çalışanları, ucu olmayan ofansif şakalarıyla bilinen ünlü komedyen Dave Chapelle'in yeni gösterisi The Closer yüzünden ayaklanmış durumda. Gösteride yer alan homofobik şakalardan rahatsız olduklarını belirten çalışanlar, eski Netflix CEO'su Ted Sarandos'un Chapelle'e destek vermesinin ardından istifa etmeyi düşündüklerini dile getirdi.

Amerikalı Dave Chappelle, son birkaç yıldır ofansif stand up gösterileriyle gündeme geliyordu. Bugüne kadar bazı kesimlerin başarılı diyebileceği işlerin altına imzasını atan ve birçok gösterisi yayınlanan ünlü komedyen, Netflix'te yayınlanan The Closer adlı gösterisi yüzünden ortalığı bir kez daha karıştırdı.

Netflix çalışanları, son birkaç haftadır kendisini The Closer'da "trans-dışlayıcı radikal feminist" olarak tanımlayan ve homofobik ifadelere yer veren Dave Chappelle'e karşı bir nevi savaş açmış durumda. LGBTQ toplumları ile alay ettiği için sert bir dille eleştirilen Chappelle'e bir desteğin de Netflix Eş Başkanı Ted Sarandos'dan gelmesi, işleri iyice çığrından çıkararak binden fazla çalışanın istifanın eşiğine gelmesine sebep oldu.

Tarandos, kendisini haklı göstermek için savaş oyunlarından örnek verdi



Ted Sarandos / Dave Chappelle

Sarandos, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "ekrandaki içeriğin gerçek dünyaya zarar vermediğini" dile getirerek Dave Chappelle'ın ifadelerinin şiddedi kışkırtma potansiyelinin olmadığını belirtti. Sarandos, bu açıklamalarının üzerine garip bir örnek verdi; "Bunu destekleyen en güçlü kanıt, son 30 yılda savaş türündeki oyunların artmasına rağmen birçok ülkede şiddet odaklı suç oranları önemli ölçüde azaldığı gerçeğidir."

Bu açıklamalardan sonra Chappelle'in ifadelerini sorgulayan üç Netflix çalışanı açığa alındı ve bunun da üzerine çalışanlar, hem Chappelle hem de Tarandos'a karşı ayaklanma kararı aldı. The Hollywood Reporter'a açıklamalarda bulunan bir Netflix çalışanı, yaklaşık binden fazla çalışanın mesai yapmayı durduracağını ve enerjilerini trans topluluklarına bağlı hayır kurumlarına yönelteceklerini açıkladı.